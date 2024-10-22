紐時：搶未定票 兩黨鎖定年輕、非裔、拉丁裔選民

支持民主黨的年輕選民穿著印有賀錦麗頭像的文宣T恤，參加邁阿密市的造勢活動。(美聯社)

紐約時報21日報導，選舉進入最後倒數，兩黨總統候選人團隊都在積極爭取未定票。透過數據分析，迄今尚未決定投票 給哪位候選人的選民可能偏於年輕，可能是非洲裔或拉丁裔，賀錦麗 競選團隊還把重點放在具有大學學歷的白人婦女。

報導指出，賀錦麗團隊的德拉瓦州競選總部裡，分析師花了一年半的時間，彙整了一份決戰州選民觀看哪些電視節目或收聽哪些播客節目的清單。競選團隊人員依照是否能夠取得聯繫的難易程度，為每位決戰州選民打上0分至100分的評分，設法找出選前最後時刻，哪些選民最容易被賀錦麗的政見說服。

選民分析結果影響目前賀錦麗的媒體宣傳與造勢行程安排，還有名人的助攻，好萊塢明星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)、籃球界傳奇人物「魔術強森」(Magic Johnson)等擁有高人氣的知名人物在搖擺州為賀錦麗助選便是實例。

川普 位於佛羅里達州南部的競選總部裡，幕僚日前根據決戰州選民結構分析演算，發現只剩5%選民還沒決定投票給誰，與8月間調查相比縮小一半。川普競選團隊將這些選民稱為「能夠說服的目標族群」(target persuadables)，選民特點為年輕、族裔多元化、收入較低，較常收看串流影音服務及使用社群媒體。競選團隊因此安排川普在這些社群平台頻頻亮相，接受年輕男性喜愛的播客節目專訪。

紐約時報分析，今年選舉是自從有民調以來競爭最激烈的一次，兩位候選人在決戰州支持度不相上下，最終選舉結果可能將由迄今尚未決定投票給誰的選民決定，這些民眾直到現在之前其實都不看政治新聞，即使耗資數十億元大做宣傳廣告，也很難觸及這個族群。

川普競選團隊政治部主任布萊爾(James Blair)表示：「這些民眾並沒有非常政治化，因此我們選擇對象都不是政治色彩濃厚的媒體。」

賀錦麗競選團隊與川普競選團隊高層主管受訪時都表示，選前最後時刻鎖定目標偏向年輕族群，非洲裔與拉丁裔占絕大多數。賀錦麗團隊評估，仍有機會贏得具有大學學歷的白人選民支持，特別是女性，這些婦女雖然傳統以來傾向投票給共和黨，卻對川普感到厭惡。