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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

選票防弊 北卡共和黨針對「西語姓氏」選民

記者顏伶如／綜合報導
北卡州聲稱要「保護選舉」的倡議團體把西班牙語發音姓氏選民一律列為可能出現選舉舞弊的可疑對象，引發爭議。(路透)
北卡州聲稱要「保護選舉」的倡議團體把西班牙語發音姓氏選民一律列為可能出現選舉舞弊的可疑對象，引發爭議。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)21日報導，聲稱要「保護選舉」的倡議團體把西班牙語發音姓氏選民視為可能出現選舉舞弊的可疑對象。北卡州共和黨人日前在視訊會議裡，要求北卡羅來納州的1800名義工仔細檢查選民登記

沃麥克(James Womack)是北卡羅來納州利郡(Lee County)共和黨部主席，自創「北卡羅來納州選舉公正小組」(North Carolina Election Integrity Team)並擔任主席，自稱要調查決戰州總統大選的舞弊事件。

哥倫比亞廣播公司取得會議影片紀錄，沃麥克在視訊會議中說，如果民眾辦理選民登記但漏填某些資料，選前90天才辦理登記，姓氏又是西班牙語發音，就是可疑的選民。他說：「這不表示他們是無證客，只是表示他們蠻可疑的。」

沃麥克形容，倡議團體成員多半是退休族，在家裡透過電腦對選舉公開資料進行分析。他接受CBS訪問時說，要找出可疑選民，「聽來像西語裔」的姓氏只是其中一個因素，其他因素包括選民登記遺漏資料、郵寄缺席投票、登記時間的長短等，「我們試圖找出所有非法選民，對不應投票者提出挑戰」。

北卡羅來納州選舉委員會(North Carolina State Board of Elections)指出，選民登記名冊完全遵守聯邦法律與北卡州州法。

不過沃麥克表示，選民名單其實有問題，一般公民取得公開資料並進行分析，比對發現某些登記選民可能觸法或登記不實。

拉丁族裔維權團體「拉丁裔美國公民團結聯盟」(League of United Latin American Citizens，LULAC)執行長普羅諾(Juan Proaño)受訪時說，無證客偷渡入境之後甘冒觸法危險辦理選民登記並且投票的假設，並不符合邏輯。他說，如此說詞純屬虛構，但許多候選人陣營卻把這套說詞拿來打壓、恫嚇拉丁裔選民。

共和黨選舉律師密歇爾(Cleta Mitchell)率領的「選舉公正連線」(Election Integrity Network)設有旨在「清理」選民名冊的8個州級團體，沃麥克主持的團體是其中之一。

前總統川普2020年大選過後打電話要求喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)幫忙「找出」1萬1780張票好讓喬州選舉結果翻盤，密歇爾便參與了這通川普的電話交涉。

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