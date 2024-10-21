單季破10億 賀錦麗募款勝川普4倍 搖擺州民調卻沒優勢

根據聯邦選舉委員會20日公告最新文件，賀錦麗團隊及其聯盟委員會在第三季度籌得超過10億美元捐款。圖為賀錦麗19日在喬治亞州造勢。（歐新社）

美國大選邁入倒數15天，儘管民主、共和兩黨候選人民調 持續僵持，賀錦麗 在吸金功力方面卻狠甩川普 。根據聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）20日最新文件，賀錦麗團隊及其聯盟委員會在第三季度籌得超過10億美元捐款，賀錦麗最後衝刺階段的電視和數位廣告、觸接選民與人員方面支出也超過前總統川普。

華盛頓郵報報導，賀錦麗競選活動在9月籌得2.215億美元。一位匿名討論內部數據的競選官員表示，賀錦麗9月最後一周在洛杉磯和舊金山兩場眾星雲集的募款上籌集約5500萬美元。

相比之下，川普團隊在9月僅籌得6270萬美元，不到賀錦麗籌款總額的1/3。

截至9月底，川普手上競選現金為1.197億美元，賀錦麗則為1.875億美元。

據多位熟悉相關捐款人士透露，賀錦麗參選後不到80天就籌集10億美元。而15日最新報告顯示，賀錦麗主要的募款媒介「賀錦麗勝利基金」（Harris Victory Fund）在第三季度帶來驚人的6.33億美元捐款，這是川普政治行動委員會「川普47委員會」（Trump 47 committee）籌得1.45億美元的4倍多。

然而，華郵描述，儘管賀錦麗擁有更大的募款優勢，而且競選陣容龐大，但她在關鍵搖擺州的民調依舊難以占有顯著領先。

根據華郵最新平均民調顯示，在7大關鍵搖擺州，賀錦麗在密西根州、賓州、威斯康辛州與內華達州以微弱優勢領先；川普則在亞利桑納州、北卡州與喬治亞州領先。