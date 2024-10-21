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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

選務人員如臨大敵 選委會大樓變要塞 計票將出動狙擊手、無人機

編譯陳韻涵／綜合報導
今年選情激烈，各地選務機關如臨大敵。圖為亞利桑納州馬里考帕郡的選務中心。(路透)
今年選情激烈，各地選務機關如臨大敵。圖為亞利桑納州馬里考帕郡的選務中心。(路透)

隨著投票日愈來愈近，亞利桑納州馬里考帕郡(Maricopa County)和全美許多郡的選委會大樓都已變成要塞；投票當日進行計票時，當局還將加派狙擊手和無人機等維安措施。

華爾街日報報導，隨著11月5日投票日逼近，位於關鍵戰場亞利桑納州人口最多的馬里考帕郡選務總部大樓加裝金屬探測器並配置荷槍實彈警衛。

馬里考帕郡負責通訊投票的資深選舉官員里徹(Stephen Richer，共和黨)表示：「只有精神狀況有問題的人才會享受這種氛圍。」

選舉日當天，選務人員在新設的柵欄和混凝土屏障後計票時，無人機將在半空盤旋，屋頂則有警方狙擊手，而巡邏隊隨時待命。

全州各地的選務工作人員還接受射擊演習，學會如何設置路障、使用消防水帶擊退武裝暴徒，並學習包紮止血的救傷技巧。

亞利桑納州的選務官員備受威脅，前總統川普過去四年來不實宣稱2020年大選被竊，他如今再次告訴支持者，這種情況可能重演。

里徹及同事未屈從川普及其他人拒絕接受2020年選舉結果的論述而面臨恐嚇和死亡威脅，部分人接受額外安全措施保護。

川普的選舉被竊論在亞特蘭大到華盛頓特區鄉村地區，不僅對選務官員造成威嚇的恐怖氛圍，也改變了全美許多人履行公民基本義務的方式。

科羅拉多州退休警長史密斯(Justin Smith)長期培訓執法人員和選務官員，為下月投票日做準備。史密斯說：「起初很輕易能說這只是2020年的事情，已成過眼雲煙，但其實自那時起，這儼然成為一種持續發展的趨勢。」

科州郡面臨死亡威脅的文職官員和選務官員備有防彈背心，去年11月，部分選舉辦公室收到含有微量白色粉末芬太尼(fentanyl)的信件後，全美許多選舉辦公室都有準備品牌名「納洛酮」(Narcan)、通用名「納洛酮」(naloxone)的藥物，用以緩解鴉片類藥物過量。

俄亥俄州西北部迪法恩斯郡(Defiance)擁有3萬8000人的郡選委會主任彤亞‧威奇曼(Tonya Wichman)表示，「我徹夜難眠，思考可能發生的每一種最壞情況。」

威奇曼表示，該郡每個投開票所都有一台收音機，在選舉日當天與執法部門保持聯繫，且警方將會每半小時檢查一次投票站，「確保一切順利進行」。

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