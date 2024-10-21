選戰綁宗教…爭基督徒選票 川普宣揚極右派世界觀 賀錦麗教堂禮拜

川普鼓動保守的基督徒，把這次選舉描繪成精神戰爭，要他們投票支持自己。(美聯社)

共和黨總統候選人川普 競選至今，將宗教與選戰綁在一起，宣揚極右派基督教世界觀，將這次選舉描繪為「心靈戰爭」，因此在搖擺州的福音教派基督徒信眾當中支持度大增；民主黨候選人賀錦麗 也升級接觸信眾，參加喬治亞等州教堂禮拜，鼓勵信眾踴躍出來投票。

美聯社20日報導，川普選戰團隊已發動「信徒挺川普」(Believers for Trump)計畫，與保守派宗教領袖做過幾次電話交談，那些人絕大多數是福音派牧師，商量如何動員他們的信眾來力挺川普。川普打算21日在北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)附近，與同盟的牧師會合造勢。

「信徒挺川普」造勢包括接觸非裔 選民；非裔傳統上是民主黨票倉，只是川普大力嘗試增加非裔對他的支持。10月5日川普去密西根州造勢，場子上就有非裔演講人如卡爾森(Ben Carson)，他長期擔任川普的代理人，敦促福音教派不要不好意思參加他稱為「貪腐」的世俗政治。

卡爾森在鼓掌聲中說，除非耶穌基督名列選票上，不然大家總該在兩種惡當中，選擇較輕微的，正因如此，上帝才給大家大腦。

民主黨也升高接觸教徒信眾；民主黨全國代表大會18日推出自己的「信徒去投票」活動，支持賀錦麗的民權活躍人士馬丁路德金恩三世(Martin Luther King III)形容川普是「非裔的一大災難」。賀錦麗陣營也推出自己的「信徒去投票」方案，設立宗教顧問小組，由進步派宗教領袖組成，其中有賀錦麗自己的牧師布朗(Amos C. Brown)，他在舊金山帶領「第三浸信會教堂」(Third Baptist Church)。

賀錦麗10月多次拜訪非裔教會，例如20日上午就去亞特蘭大市郊的「新生傳教浸信會教堂」(New Birth Missionary Baptist Church)做禮拜。

2024年選舉大舉接觸信眾選民，值此很多教會眼睜睜看著信眾減少前來之際，政黨政治與基督教出現空前未有的大融合。