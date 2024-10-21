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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

馬斯克重金挺川 每日送賓州選民100萬 參加親川連署就可抽

記者顏伶如／綜合報導
馬斯克19日晚間在賓州哈里斯堡一場支持共和黨總統候選人川普的造勢活動上，送出100萬元給台下一位觀眾。(美聯社)
馬斯克19日晚間在賓州哈里斯堡一場支持共和黨總統候選人川普的造勢活動上，送出100萬元給台下一位觀眾。(美聯社)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)宣布，從現在起到選舉日之前，每日將提供100萬元獎賞給隨機選出之參加「美國政治行動委員會」(America PAC)支持言論自由與攜武權利連署的賓州選民。

馬斯克19日晚間在賓州哈里斯堡(Harrisburg)一場支持共和黨總統候選人川普的造勢活動上說，爭取民眾響應連署時遇到的困難之一，就是主流媒體不願報導消息。他說，並不是所有民眾都使用社群網站X，為了讓更多人知道消息，便想到推出重賞的辦法，「這則新聞肯定會紅」。

馬斯克立刻在台下觀眾裡，挑出百萬獎金的第一位得主。他對得獎民眾說：「我們提供100萬元的唯一要求就是，你要成為連署活動的代言人。」

百萬獎金得主狄瑞賀爾(John Dreher)在「美國政治行動委員會」發布的網路影片中，拿著超大型支票呼籲民眾踴躍投票。

川普7月在造勢活動中遇到槍擊之後，馬斯克便宣布為川普再次執政背書。馬斯克17日開始在關鍵決戰州賓州為川普拉票，爭取尚未決定票投何人的選民支持川普。

包括賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)在內的國會議員紛紛坦承，擁有高人氣的馬斯克確實能向民主黨不容易打動的選民族群拉到票。

從今年7月以來，馬斯克為支持川普再戰2024已經透過「美國政治行動委員會」捐款至少7500萬元。

華爾街日報報導，專門研究選舉法規的專家則對提供百萬獎賞的作法是否違法提出質疑。根據聯邦法律，以付錢做為影響或報答他人投票、辦理選民登記的手段屬於非法，可能面臨坐牢下場。

州檢察長出身的民主黨籍賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)20日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)專訪時指出，馬斯克有權表達個人觀點，「但如果開始灌注如此龐大的金錢到政治裡，恐將引來外界嚴重質疑，必須面臨檢視」。

馬斯克19日晚間在賓州哈里斯堡一場支持共和黨總統候選人川普的造勢活動上，送出10...
馬斯克19日晚間在賓州哈里斯堡一場支持共和黨總統候選人川普的造勢活動上，送出100萬元給台下一位觀眾。(取自America PAC/X)

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