賀錦麗迎60大壽 猛打年齡牌批川普老 史提夫汪達獻唱生日快樂歌

副總統賀錦麗20日過生日，盲人歌手史提夫汪達在喬治亞州教堂獻唱生日快樂歌。(美聯社)

副總統賀錦麗 20日迎接60歲生日，仍忙著在喬治亞州參加活動拉票，知名歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)特別趕來為她獻唱生日快樂歌，同時賀錦麗也不忘猛打年齡牌，強調前總統川普 年紀無法適任美國總統大任。

根據政治新聞網站Politico報導，60歲生日當天，賀錦麗先是來到喬州 史東克雷斯特(Stonecrest)新生傳教士浸信會教堂(New Birth Missionary Baptist Church)演說，隨後又來到喬州瓊斯伯勒(Jonesboro)教會「國際神聖信仰組織」(Divine Faith Ministries International)，呼籲信眾排除萬難踴躍投票：「最近有人告訴我，前總統卡特(Jimmy Carter)在100歲生日當天也去投票了。」

賀錦麗在台上拉票，台下則有嘉賓、知名歌手史蒂夫汪達為賀錦麗高唱一曲生日快樂歌，讓賀錦麗樂不可支：「我真的很幸運。」

據每日郵報(Daily Mail)報導，賀錦麗自遞補參選以來，競選團隊深知年輕選民慣用社群媒體，在民主黨全代會舉辦期間，特別安排賀錦麗與知名網紅對話，極力拉抬網路聲量。

而且賀錦麗也不斷向年輕人宣揚自己屬於「新世代」，除了吸引千禧世代與Z世代選民的支持，也刻意凸顯78歲的川普已經不適合入主白宮。

其實一年前，外界對拜登總統高齡爭取連任，相當不以為然，但是賀錦麗持續護航，強調年齡只不過是個數字，如今隨著選戰白熱化，比川普年輕18歲的賀錦麗反過頭來猛打年齡牌。

日前密西根州造勢結束後，賀錦麗表示：「一直有報導指稱，至少川普團隊是這麼說的，川普已經精疲力竭了。」並強調：「顯然這就是川普拒絕受訪的藉口，而且還拒絕再次辯論，所以我們需要確認在競選期間，若川普已經精疲力盡，是否適合成為美國領導人？」