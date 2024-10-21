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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

川普麥當勞炸薯條諷賀造假 賓州造勢提已故球星生殖器 家屬反感

編譯潘勛／綜合報導
前總統川普20日到賓州一家麥當勞動手炸薯條，並遞出一份炸好的薯條。(美聯社)
前總統川普20日到賓州一家麥當勞動手炸薯條，並遞出一份炸好的薯條。(美聯社)

共和黨總統候選人川普20日來賓州造勢，親自下海到當地麥當勞店面炸薯條，還即興在得來速車道開記者會；但川普日前在賓州紀念已故高爾夫傳奇球星阿諾‧帕瑪(Arnold Palmer)的區域機場口無遮攔，髒話連篇，引來帕瑪女兒反感，稱川普選擇提到其已過世父親的生殖器是很爛的做法，讓她很難受。

美聯社報導，川普來到麥當勞店，在記者與助理旁觀下，由店內員工展示如何把多籃薯條倒進油中，加上鹽，再用勺子裝進紙袋。川普以喜愛速食聞名，又很討厭細菌，他驚異說，自己不必用雙手碰觸薯條。

川普露齒而笑說，炸薯條真要高超專業，要做得對又做得快，然後除掉風衣，再穿上圍裙。

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川普去賓州麥當勞，是為反諷民主黨提名人賀錦麗自稱大學時在麥當勞打工，而川普毫無根據地說，賀錦麗從沒那種經驗。

川普在得來速車道奉上多袋薯條給取餐民眾，仍穿著圍裙，由窗口回答外界的媒體提問。有位記者問到賀錦麗20日便滿60歲生日，他有什麼訊息想傳達，川普表示自己會向賀錦麗說生日快樂，他想這樣子能爭取到她的一些支持者。

但有人問道，既然親眼瞧見麥當勞員工的作業，是否支持調升最低工資，川普沒直接回答，只說這些人工作賣力，是很棒的人；再說自己瞧見很好的事，炸薯條過程很漂亮。

但川普稍早之前在阿諾‧帕瑪區域機場提到該已故高球傳奇明星生殖器很大。帕瑪的一位女兒、68歲的佩姬‧帕瑪‧魏爾斯(Peg Palmer Wears)表示，自己認為川普要紀念自己的父親，選擇那麼說很糟糕，但「你能怎麼辦？」

川普19日在賓州拉特羅布市(Latrobe)造勢一開場，就花12分鐘詳細談帕瑪的往事，其中談到帕瑪在淋浴間的軼事；他說，帕瑪與其他職業球員一起淋浴，其他人出浴時都說，「天哪，真是不可思議」。川普笑著說，他必須強調，大家都遇過性事成熟老練的女人，但她們還是習慣盯著身為男人的帕瑪。

魏爾斯表示，自己與川普幾十年前僅匆匆與川普擦身而過幾次，她認為川普與亡父主要相似點，便是對高爾夫球有興趣、很熱愛。

眾院議長強生20日上有線電視新聞網(CNN)「美國國情」，被問到對川普的帕默發言有何感想，他三次拒答，只說別再提了，沒必要談這件事。

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