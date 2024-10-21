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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

川普造勢飆「S開頭」髒話 賀錦麗批：貶低總統辦公室

中央社／華盛頓20日電
賀錦麗表示，川普出口成「髒」是「貶低」總統辦公室的舉動。（美聯社）
賀錦麗表示，川普出口成「髒」是「貶低」總統辦公室的舉動。（美聯社）

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）20日表示，競爭對手川普出口成「髒」，是「貶低」總統辦公室的舉動。

法新社報導，鑒於共和黨總統候選人川普前一天開口侮辱賀錦麗，賀錦麗接受微軟國家廣播公司（MSNBC）採訪時表示，川普的言論是對總統辦公室的侮辱，有損美國在國際上的道德權威。

賀錦麗回應有關這些言論的問題時說：「我的對手、一位美國前總統的言行，真的是貶低了總統辦公室。」

川普19日在關鍵搖擺州賓州造勢時，以S開頭的髒話罵賀錦麗是「爛副總統」，這番言論引起支持者歡呼。

距離11月5日投票日僅剩兩週多的時間下，多項民調顯示賀錦麗和川普在總統大選中勢均力敵，且在影響選舉走向的關鍵搖擺州中，兩人聲勢同樣不分軒輊。

川普愈來愈常在造勢活動以粗俗甚至讓人摸不著頭緒的言語，脫稿演出。

賀錦麗告訴MSNBC，不該讓這位前總統再次領導國家。她說，川普言論有損美國在民主和法治等議題上發言的權威。

78歲的川普造勢的特點是使用激烈言辭，且說的常常與實情有出入，尤其是在移民這一關鍵選舉議題上。他將無證移民比作動物，威脅要對他眼中的敵人發動報復行動，對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）等獨裁者讚不絕口，並將美國描述為一個只有他才能修復的破敗國家。

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