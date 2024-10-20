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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

川普麥當勞炸薯條想酸賀錦麗 又對她送上生日祝福

中央社／美國蘭卡斯特20日綜合外電報導
愛吃速食的美國共和黨籍總統候選人川普今天在白襯衫、紅領帶外頭穿上黑色和黃色廚房圍裙，在賓夕法尼亞州一家麥當勞餐廳炸薯條。（美聯社）
愛吃速食的美國共和黨籍總統候選人川普今天在白襯衫、紅領帶外頭穿上黑色和黃色廚房圍裙，在賓夕法尼亞州一家麥當勞餐廳炸薯條。（美聯社）

愛吃速食的共和黨籍總統候選人川普今天在白襯衫、紅領帶外頭穿上黑色和黃色廚房圍裙，在賓州一家麥當勞餐廳炸薯條。

法新社報導，此一競選噱頭目的在酸對手、民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）。她表示，年輕時在麥當勞打過工。

賀錦麗造勢時曾經表示，自己念大學時曾在麥當勞打工。川普則一再表示，她才不曾這麼做過，但沒有提出證據。

該餐廳一名員工今天耐心地為這位78歲前總統示範如何將要送到得來速窗口的薯條舀進紙盒裡，媒體則在窗外一字排開，大陣仗捕捉鏡頭。

有潔癖出名的川普手持工具將薯條裝進紙盒時，讚嘆食物不會被手碰到說：「很乾淨，這樣真的很棒，不會碰到薯條。」

他結束目的在爭取工人階級選民的這項活動時說：「我絕不會忘記這個體驗。這得要有專門技能，炸薯條技巧我過關了…我不介意做這工作。」

過程中他一度問起，顧客會不會要求多加點鹽巴，一邊解釋自己「喜愛鹽巴」，然後對著肩膀灑鹽，說自己「迷信」。

記者告訴川普，賀錦麗今天過60歲生日時，他隨即給對手致上生日祝福。

川普說：「我會說，生日快樂，卡瑪拉（賀錦麗的名字）…我想我會送她花。」語畢他馬上又說：「也許我會送一些薯條給她。」

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