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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

集票箱易導致大選舞弊？選票攻防戰已在威州開打

記者顏伶如／綜合報導
集票箱(drop boxes)在威斯康辛州使用多年，直到共和黨大量發起選舉訴訟之後，有的才停用。(美聯社)
集票箱(drop boxes)在威斯康辛州使用多年，直到共和黨大量發起選舉訴訟之後，有的才停用。(美聯社)

紐約時報19日報導，集票箱(drop boxes)在威斯康辛州使用多年，直到共和黨大量發起選舉訴訟之後才停用，今年選舉集票箱又成爭議焦點，有關選票的攻防戰在威州已經展開。

72歲退休選民凱倫‧坎尼斯特拉(Karen Cannestra)並不喜歡設置於西本德(West Bend)市府大樓前的集票箱。她說，比較喜歡在選舉日當天到投票所投票，因為無法確定來集票箱回收選票的人是否有不良意圖，或者回收選票過程是否出現弊端。她說，「2020年大選就是因為這樣，勝選結果才會遭竊」。

報導指出，許多共和黨選民依然相信前總統川普聲稱2020年勝選結果遭竊的說詞。在威州，雖然2020年並未出現重大選舉舞弊，但共和黨選民今年還是把對選舉可能出現舞弊的擔憂，集中在設於全州各地的數十個集票箱。過去幾天，威州不少市府機關與郡政府委員會都面臨有關集票箱的大量案件。

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今年9月，威州中部城市沃索(Wausau)市長丁尼(Doug Diny)親自移走一個還未完成設置的集票箱，引起民眾對集票箱的憂慮。上周在一場市政會議裡，一名沃索婦女聲稱，四年前住在科羅拉多州時，曾經在四個不同地點目睹集票箱遭人偷偷放入大量選票。

位於密爾瓦基郊區的華盛頓郡(Washington County)郡務委員會，上周投票通過撥款3000元在集票箱附近裝設監視器。郡務委員琳達‧谷拉瑟(Linda Gurath)說，所有公民都應該能夠看到監視器攝影鏡頭的直播，若發現可疑狀況則可以舉報。

報導指出，負責決定集票箱如何設置的市政府員工及非黨派事務官，努力向社會大眾保證集票箱安全無虞。

威州某些集票箱像郵筒一樣固定於地上，地點在市政大樓外或街角，其他集票箱則鑲入市府建築物牆壁，選民繳交的缺席選票將等到選舉日才由選務人員開鎖拿取。全州目前有78個集票箱已經啟用。

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