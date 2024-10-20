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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

川普底特律造勢 要婦女們搧「胖豬」老公耳光 叫他們起來投票

編譯盧炯燊／綜合報導
前總統川普18日晚在底特律的造勢大會發生小插曲，麥克風由於技術故障長達17分鐘沒有聲音，川普氣得大發雷霆。(路透)
前總統川普18日晚在底特律的造勢大會發生小插曲，麥克風由於技術故障長達17分鐘沒有聲音，川普氣得大發雷霆。(路透)

共和黨總統候選人川普獲女性選民的支持率提振乏力，紐約時報/錫耶納學院(New York Times/Siena College)早前的民調發現，56%的可能女性選民支持民主黨總統候選人賀錦麗，川普只獲40%支持。非裔女性對川普的支持率甚至低至12%，賀錦麗的支持率為83%。

川普18日在密西根州底特律舉行造勢集會時，不忘敦促密州婦女支持者加把勁，要她們的「胖豬」老公不要躺在沙發上，拉他們起來投票給他。

密州乃是關鍵搖擺州之一，將於10月26日開始提前投票，因此川普在造勢大會上打她們丈夫的主意。

他說，「吉爾(Jill，對女性的一般稱呼)，讓你的胖老公離開沙發。明白啦，把那頭肥豬從沙發上拿下來。告訴他去投票給川普。」又指「他將拯救我們國家，把那傢伙拉起來打他一巴掌，叫他起來，希望他離開沙發，出去投票。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普一直在底特律拉攏選民，但早前在底特律經濟俱樂部的活動說，如果賀錦麗在大選中勝出，「整個國家最終會像底特律一樣」，這樣的說法在密州選民惹起反彈，視為一種侮辱性，因此在這次集會上改變了態度。他說「會把底特律放在第一位，會把密西根放在第一位，會把美國放在第一位。」

在底特律的集會發生了個小插曲，麥克風由於技術故障沒有聲音，川普氣得大發雷霆。

正當他準備向集會民眾發表演說時，發現聲音中斷了超過17分鐘，他在台上漫無目的地走來走去，明顯變得憤怒起來。當聲音重新響起時，川普對現場的工作人員大發雷霆，揚言不付款給主辦單位，引起群眾歡呼。

與此同時，川普18日在福斯新聞一個預先錄製影片中，對一名6歲孩子說，如果賀錦麗當選，美國「將不再有牛」。

這並不是川普首次提出牛隻的說法，他7月在北卡州的集會上向西裔選民說，民主黨人希望拆除建築物的窗戶並趕走牛隻。西裔喜歡鬥牛，因而對牛隻尤其鍾愛，當時賀錦麗團隊質疑川普是否有精神問題。

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