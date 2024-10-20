大選最後2周 賀錦麗聚焦共和黨內反川派 川營稱將徒勞

在大選的最後衝刺階段，副總統賀錦麗開始將注意力轉向反對川普的共和黨人。圖為賀錦麗19日在亞特蘭大市演講。(歐新社)

在大選的最後衝刺階段，副總統賀錦麗 開始將注意力轉向反對川普 的共和黨 人，和傾向共和黨的獨立選民，希望能藉此拿下幾個關鍵戰場州；川普陣營則老神在在，稱賀錦麗團隊反而可能顧此失彼，連原本的基本盤都無法穩固。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，賀錦麗團隊認為共和黨反川選民的群體不斷壯大，且這些選民在民調中被低估了，因此在16日安排賀錦麗接受福斯新聞(Fox News)採訪時，他們著重考慮了這些選民；但支持賀錦麗的共和黨人仍然承認，在未來兩周半內要贏得這些選民將是場苦戰。緊接著採訪，賀錦麗便到賓州關鍵搖擺地區巴克斯郡(Bucks County)造勢，而現場竟有100多名共和黨人站台。

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在本月3日，賀錦麗更找來共和黨反川大將麗茲‧錢尼(Liz Cheney)站台威斯康辛州集會；賀錦麗團隊19日宣布兩人將一起巡迴戰場州造勢。

除了靠對手黨派拉攏共和黨選民，賀錦麗此舉也是為了貫徹她提出白宮兩黨政策委員會的想法、及選擇共和黨人擔任內閣的承諾。賀錦麗在巴克斯郡集會上表示：「川普更關心逃避問題，而我不同，我想解決問題，這意味著要跨黨派努力。」

川普的賓州發言人德賽(Kush Desai)表示，賀錦麗巴克斯郡集會上的共和黨人「是從無關緊要的地方挖出來的」，相當於一幫戲班子。川普競選團隊賀錦麗的作為只會分散注意力，尤其是失去費城、底特律等地的年輕非裔男性選票；一位川普高階競選顧問則說「這不是錢尼第一次被當作誘餌」。

川普團隊認為，川普即使損失這些不滿的共和黨人支持，也可以從傳統民主黨票倉(工會工人、非裔，以及民調所謂的低傾向選民)來彌補。川普競選發言人萊維特 (Karoline Leavitt)表示，賀錦麗花了大把時間左拼右湊自己的基本盤，比爭取獨立選民的時間還多，「而川普總統正在全力進攻，民調比以往任何時候都好」。