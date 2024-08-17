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死刑、大麻到槍管…賀錦麗立場多次反覆 考驗選民信任

編譯廖振堯／綜合報導
賀錦麗從政後對於死刑、大麻、槍枝管制、無現金保釋等議題，都出現政策急轉彎紀錄，在參選總統後將更被放大檢視。（美聯社）
賀錦麗從政後對於死刑、大麻、槍枝管制、無現金保釋等議題，都出現政策急轉彎紀錄，在參選總統後將更被放大檢視。（美聯社）

副總統賀錦麗從政路上，不論是任加州總檢察長、加州聯邦參議員或是幾年前首次競選黨內總統候選人時，政策立場都曾出現180度轉彎，這也引來共和黨人攻擊，並考驗她的承諾是否比前總統川普更加可信。

美聯社報導，賀錦麗最顯著的轉變之一是死刑問題，2004年當選舊金山地區檢察官後在就職演說中發誓「絕不求處死刑」；同年舊金山警官艾斯皮諾薩(Isaac Espinoza)遭幫派成員槍殺時她信守諾言，卻引來警方和一些民主黨人撻伐。四年後賀錦麗競選加州檢察長時便態度軟化，稱會「依法執行死刑」。

任舊金山地區檢察官時，賀錦麗也以鐵血手段聞名，呼籲採取積極監管遊民、尋求更高保釋金、大力起訴毒品犯罪、拒絕因人滿為患而釋放州囚犯的法院命令等等。但她2016年當選參議員後許多立場不復以往，相反地她試圖將自己描繪成一名「進步派檢察官」，提議廢除現金保釋、暫停執行死刑；震驚全國的佛洛伊德案後，她更在推特上敦促追隨者向保釋基金「捐款」，以幫助那些被捕後需要交保釋金才能獲釋的人。

在另兩個熱門議題：大麻和槍枝管制上，賀錦麗亦改變立場。過去她一直是堅定執行大麻法，反對加州成年人合法使用大麻，任舊金山地區檢察官時就大麻相關犯罪定罪1900多人；2010年競選加州檢察長時更反對娛樂用途大麻銷售。但2019年黨內初選時，她就打趣說大學時代「確實吸過」，現在則是首位倡導大麻合法化的總統候選人。她過去也支持槍枝回購(gun buy-back)，但當上副總統後便捨棄此立場，主張採取更溫和、政治更受歡迎的提案，包括購槍背景普查和紅旗法(Red Flag Law)。

曾任共和黨國會和政治助理的政治學教授皮特尼(John Pitney)稱賀錦麗毫無疑問會被質疑反覆無常，但川普同樣無法逃過相同指責；兩人誠信恐淪為互指缺陷的口水戰。

大麻合法化 賀錦麗 加州

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