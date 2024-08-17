賀錦麗打經濟牌 擬增建300萬套住房 搶攻選票

民主黨總統候選人賀錦麗16日推出經濟政策，禁止企業哄抬物價，提高勞工最低工資及小費免稅。（路透）

民主黨 總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）16日在北卡羅來納州端經濟政策，釋出購屋利多，補助首購族最多2.5萬美元的頭期款，增建300萬處新房以緩解需求壓力；賀錦麗也承諾，禁止企業哄抬物價，承諾提高最低工資及推動小費免稅。

民主黨19日起將在伊利諾州芝加哥市舉行全國黨代表大會，賀錦麗與副手被提名人華茲（Tim Walz）將接受提名成為黨候選人。

民主黨總統候選人賀錦麗16日端出經濟政策，為房屋首購族提供2.5萬元的頭期款，並新建300萬戶新宅。（美聯社）

賀錦麗公布經濟政策前，川普 陣營就宣布，共和黨總統候選人川普和副總統候選人范斯（J.D. Vance）將在民主黨全代會首日在賓州舉行經濟演說，互別苗頭意味濃厚。

川普陣營指控，賀錦麗當政以來，物價飛漲2成，平均每個美國家庭多付出2.6萬美元。

賀錦麗16日反擊，在民主黨領導下，美國多了1600萬個新就業機會，通膨年增率低於3%，她會再接再厲。

賀錦麗表示，今年選舉是願景之爭，她和川普的差異包含對經濟政策看法截然不同；賀錦麗說，川普為億萬富翁和大企業主而戰，而她是要把財富還給美國勞工及中產階級族群，為他們而戰。

賀錦麗承諾，將聚焦替中產階級創造機會，促進其經濟穩定、安全和尊嚴，她要打造的是「機會經濟（opportunity economy）。」

針對購屋問題，賀錦麗表示，各地都嚴重供不應求，她將與私部門合作，4年內增建300萬處住房，並簡化買房和租房的規範流程；她承諾，補助首購族2.5萬美元的頭期款，預計受益族群會有100萬人。

賀錦麗承諾，為確保一般民眾能買得到房子，她將出手打擊炒房客。

此外，賀錦麗承諾，要推動聯邦禁止企業哄抬食品價格，解決醫療保險及降低用藥成本。

賀錦麗也提到，要為中產階級和勞工階級推動減稅計畫，孩子出生的第一年，家庭可獲得6000美元的免稅額。