拜賀同台 宣布10處方藥後年降價 賀川都攻經濟

拜登總統（右）自宣布退選後，15日首度與副總統賀錦麗（左）同台，宣布降低處方藥價格的政策，把政績做給賀錦麗。（美聯社）

正副總統拜登與賀錦麗 15日同台宣布與大藥廠談判有成，將於後年起降低10種常見處方類藥物價格，預計聯邦醫療保險計畫（Medicare）可省下60億美元，並降低中老年人自付額。

當賀錦麗（Kamala Harris）挾執政優勢而來，共和黨總統候選人川普 15日也主攻經濟，將醫療保險連結到非法移民 議題，稱賀錦麗放任無證客摧毀美國的聯邦醫療保險和社會安全福利。

拜登退選後 首與賀錦麗同台

拜登總統（右）自宣布退選後，15日首度與副總統賀錦麗（左）同台造勢。（美聯社）

這是拜登自上月21日宣布退選以來，首度與賀錦麗同台造勢，雖說是白宮官方活動，現場清一色高舉「降低處方藥支出」標語，依然政治味十足。

賀錦麗準備16日在北卡羅來納州公布其經濟政策，川普15日在新澤西州的高球俱樂部舉行記者會，連續第二天主攻經濟議題，現場早早準備雞蛋、牛奶和水果等民生物資，要凸顯通貨膨脹問題。

川普發表約45分鐘演說，並接受9位記者提問，持續將砲火對準賀錦麗，將經濟惡化歸咎於賀錦麗「放任」300萬名非法移民入境，偷走美國人的工作；川普說，無論賀錦麗怎麼否認，她就是「邊境沙皇」，該為此負責。

川普接著說，這些非法移民大舉湧入美國，並參加俗稱紅藍卡的Medicare，領取社會安全福利，賀錦麗對這些非法移民的照顧，將摧毀美國社福系統。

川普重申，他上任首日會關閉邊境，大舉驅逐無證客，他支持移民加入，前提是必須是良民；他主張終結大政府，並反對政府大手大腳地花錢。

川普：我有權做人身攻擊

川普表示，選情最多是緊繃，他甚至領先，並未落後；他也否決共和黨內希望他多聚焦政策少人身攻擊的說法。

「我有權做人身攻擊，我根本看不上她」，川普控訴，賀錦麗發動司法系統來政治攻擊。他指的是自己官司纏身，川普在紐約打封口費案官司，已遭陪審團認定有罪，此外還有其他刑事案件未決。

川普也質疑賀錦麗在國際社會的領導力，他說，只要他上台，世界就沒有戰火，兩岸及俄烏都不會有問題，只要伊朗不擁核，他也願意和伊朗保持友好關係；此外，川普表示，願與中國和平相處。