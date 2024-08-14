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川普端經濟政策 脫稿批賀錦麗笑聲像瘋子

記者張文馨／華盛頓即時報導
共和黨總統候選人川普。(路透)
共和黨總統候選人川普。(路透)

民主黨總統被提名人賀錦麗（Kamala Harris）預計16日在北卡羅萊納州公布其經濟政策，共和黨總統候選人川普14日就在該州競選時，以「小費免稅」和「社會安全免稅」為賣點，說明其經濟政策，爭奪媒體關注與選民支持；然而，川普頻頻脫稿偏題，抱怨民主黨換人，批評賀錦麗的極度自由派立場，也攻擊賀錦麗笑聲像瘋子。

川普的演說約70分鐘，不僅訂製背景板，還架起難得用上的讀稿機，背景板寫著「小費免稅」和「社會安全免稅（指年長者納稅）」，依然擋不住川普的自由發揮。

賀錦麗接棒美國總統拜登競爭大選以來，民調聲勢看漲，相較於漫無目的的攻擊，共和黨一直希望川普陣營能將主題拉回經濟；川普過去一周以來，在海湖莊園舉行記者會，也在社群平台X上與億萬富豪、社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）對談，都並未滿足共和黨人期待。

川普對賀錦麗的攻擊重點在於指她放任通貨膨脹惡化，及非法移民大舉入境，並形容若賀錦麗勝選，美國將迎來卡瑪拉經濟崩潰（Kamala economic crash），重演1929年的經濟大蕭條。

川普14日說，「卡瑪拉（賀錦麗的名字）宣稱上任第一天的優先事項是打擊通膨，但賀錦麗的第一天早在三年半前就有了，她怎麼什麼都不做？」

川普說，他認為最重要的事情是治安和邊境問題，又說上任第一天會讓內閣首長腦力激盪，立刻降低通膨、物價和能源成本，讓美國「再次負擔得起」；川普抱怨，賀錦麗抄他的小費免稅政見，預言接下來還會有其他政見被照搬到民主黨。

川普持續主攻普羅大眾的開門七件事，詢問支持者「培根價格怎麼可以這麼貴」，並拿出薄荷糖Tic Tac，左右兩手一大一小的包裝，凸顯通膨給民眾生活帶來的實際影響。

川普承諾，上任後12到18個月內，會讓能源和電力的價格降低至少一半；從住屋、汽車到處方藥的成本削減，他上任100天內會看到成果。

勞工部同日公布的消費者物價指數顯示，1年來（去年6月至今年6月）的通膨比率為3%，是3年多來的最低水準；同期消費者物價指數上漲2.6%，食物上漲2.2%，能源增加1%，關鍵商品的漲勢放緩，被認為是通膨狀況緩和；這點恰恰與川普要強調的重點相反，似乎有利賀錦麗。

川普除了談通膨，也談重建供應鏈，承諾要把斷裂的供應鏈從中國大陸和其他國家手中帶回美國，恢復美國製造，並對這些長期從美國獲益的國家加徵1成到2成的關稅。

川普說，他主政時期，備受中國大陸國家主席習近平、北韓領導人金正恩及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）敬重，世界各地也沒有爆發衝突，「而現在，全世界都在笑我們。」川普說，因為白宮主人的無能，現在已經非常接近第三次世界大戰。

川普 賀錦麗 民主黨

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