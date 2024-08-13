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重回X平台接受馬斯克專訪 川普：槍擊案是非法移民救了我

記者張文馨／華盛頓報導
X平台執行長、富豪馬斯克12日在自己的平台上專訪前總統川普，馬斯克也一直被視為挺川的指標人物。（美聯社）
X平台執行長、富豪馬斯克12日在自己的平台上專訪前總統川普，馬斯克也一直被視為挺川的指標人物。（美聯社）

共和黨總統候選人川普12日晚間接受億萬富豪、社群平台X老闆馬斯克(Elon Musk)訪問，川普再提發生在上月13日的賓州槍擊案，稱自己驚險躲過子彈，是「非法移民救了他的命」，因為他當時轉頭正準備講解有關非法移民數據的投影片，在此之後，他更信神了。 

川普在受訪中也批評副總統「邊境沙皇」賀錦麗讓非法移民不斷進入美國，並抄襲他的小費免稅政策。 

川普與馬斯克的對談同時有超過130萬人在線上聆聽。

川普12日晚間上馬斯克的X平台對談，線上同時有超過130萬人在聽。(取自川普發言...
川普12日晚間上馬斯克的X平台對談，線上同時有超過130萬人在聽。(取自川普發言人Steven Cheung／X平台)

川普在訪問中還重提他有辦法搞定北韓領導人金正恩，他再稱金正恩「火箭人」，川普再稱他桌上的紅色按鈕比金正恩的還大。

在民主黨總統提名人賀錦麗不斷攻占媒體版面後，共和黨總統候選人川普12日晚間接受億萬富豪、社群平台X老闆馬斯克(Elon Musk)訪問，搶攻媒體聲量。

為抗衡賀錦麗聲勢，美國政治新聞網站Politico報導，支持川普的超級行動委員會「讓美國再次偉大」(Make America Great Again Inc)計畫自即日起到下月2日勞動節期間，在搖擺州砸1億元下廣告，突出賀錦麗(Kamala Harris)的激進路線，以及她在移民政策與舊金山擔任檢察官時期的紀錄。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，從2023年初至12日，這個超級政治行動委員會投放挺川廣告約1.1億元。

在此之前，川普重新透過被封禁又解禁的X(前推特)帳號發文。

川普曾是推特重度用戶，密集在推特發文並和網友互動，當了總統之後甚至多次透過推文來宣布最新政策，2021年1月6日國會山莊暴亂事件後兩天，推特以「存在進一步煽動暴力行為的風險」為由永久封禁川普帳號，2022年11月20日推特公司新老闆馬斯克恢復川普被禁的帳號。

即便如此，川普仍未回到X的懷抱，被解禁的1年半來，川普只發過一次文，正是他去年8月在喬治亞州富爾頓郡監獄(Fulton County Jail)，依規定拍攝的嫌犯檔案照(mugshot)。

選戰打得熱烈，馬斯克和川普透過X相互拉抬，川普12日中午在X開始陸續推文，除宣傳即將登場的川馬對談，川普詢問民眾，和他當總統時期相比，現在有比較好過嗎？

川普說，美國經濟崩潰、邊界被消除，並稱美國是一個正在衰退的國家，他號召「讓美國再次偉大」，接著川普陸續轉發一些自己的選舉宣傳影片，也攻擊民主黨總統被提名賀錦麗激進。

川普12日晚間上馬斯克的X平台對談。(路透)
川普12日晚間上馬斯克的X平台對談。(路透)

川普 非法移民 馬斯克

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