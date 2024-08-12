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華爾街日報：川普若當選 美中貿易戰會升級

編譯茅毅／綜合報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

華爾街日報10日報導，中國由於川普任內與美國的貿易戰而受重創，但若他明年重返白宮，對北京而言，美中第二輪貿易戰將更加嚴峻。

川普指稱，他「第二任」將調高對中國進口品的關稅至60%或更高。報導稱，這對中國經濟的損害將比他第一任時高得多，主因是關稅稅率更高，此時的中國經濟也更加脆弱。

加拿大研究機構「BCA研究」策略師格肯特說，中國處於通縮之際，川普將會踩中國經濟一腳，中國如今更脆弱。

美中貿易戰2018年展開，川普對總值3500億美元的中國進口品(占該年進口總額的65%)徵收最高25%的關稅。

大多數經濟學者認為，中國在這場貿易戰受傷最重，但其效應並未持續。新冠疫情期間，西方國家遭「封城」或隔離的消費者大買消費性電子產品及其他居家用品，讓其外銷強勁反彈。

中國國內房地產緊縮已邁入第三年，前述對其製造業與出口的仰賴，會使北京對中美貿易戰的升級更加敏感。

瑞士百達資產管理分析師齊威佛估計，若賀錦麗明年成為總統，並延續拜登政府較選擇性的關稅政策，那明年中國經濟成長可能只減少0.03個百分點。但齊威佛預估，要是像川普宣稱的至少60%，那中國經濟成長將受更大打擊，可能減少1.4個百分點。

中國幾所大學及史丹福大學發表的研究顯示，美國在第一回合美中貿易戰祭出的關稅，除了掐住中國出口，還使中企獲利減少，並影響企業與消費者信心，以及令中企的投資和招聘更保守。有經濟學者提到，由於川普此次揚言對所有中國進口品加徵關稅，因此前述這些影響將捲土重來且放大。

牛津經濟公司分析師史雷特說，若中國遭排除在美國市場外，就會被迫更進一步將商品銷往其他海外市場，屆時這些國家及地區可能無法容忍這種產能過剩的情況。

川普 貿易戰 關稅

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