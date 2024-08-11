川普挑副手期間 伊朗駭客竊川營內部機密 曝范斯軟肋

共和黨副總統候選人范斯的相關信息，據信在川普競選陣營高層人員的電腦被伊朗駭客入侵後洩漏。(美聯社)

微軟 最新公布的資安報告指出，來自伊朗 的駭客駭入川普 競選團隊資深成員電腦，竊取包括共和黨副總統候選人范斯的個人資料以及川普官司的秘密文件，而且時間正是川普忙著挑選副手人選的6、7月間，顯示川普陣營的資安出現嚴重缺失。

根據政治新聞網站Politico報導，川普競選團隊證實內部部分資料遭駭客入侵，發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)表示：「這些資料是從對美國有敵意的外國管道非法取得，目的是干預2024年選舉並趁機在選戰過程製造混亂。」

微軟9日公布的資安報告顯示，伊朗駭客於今年6月，即川普挑選副手人選的時間，駭入川普競選團隊一名資深成員的帳號，取得川普陣營內部資料，隨後Politico收到不明帳號的電子郵件，轉發川普內部通訊以及俄亥俄州聯邦參議員范斯的檔案，包含范斯過去批評川普的公開資料，被認為是范斯的軟肋。

自稱為「羅伯特」(Robert)的發信人向媒體表示，他們擁有川普律師團隊的法庭文件以及內部有關競選的各種文件，不過拒絕回答取得資料的途徑：「建議你們不要好奇我是從哪裡取得。」並強調：「對於這個問題的任何答覆都會損害我的利益，並且法律也會限制你們將資料公諸於世。」

情報機構曾透露，川普在2020年任內下令殺害伊朗聖城旅指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)，引發伊朗不滿，此後即密謀暗殺川普；而且微軟研究人員也發現有多個伊朗組織在兜售與美國政治分歧相關的兩極化資訊與煽動性貼文。

史蒂芬‧張表示：「伊朗知道川普將要終結他們的恐怖統治，正如川普過去四年任內所做的那樣。」

根據微軟的資安報告，網路犯罪分子隱身在新聞網站後面，操縱政治光譜兩極化的選民並進一步激化雙方敵對立場，同時微軟掌握的證據顯示，駭客網站還利用人工智慧(AI)技術抄襲美國出版品部分內容，不過值得注意的是，微軟的報告並未提及賀錦麗團隊受到任何駭客攻擊。