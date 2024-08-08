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川普下戰帖 邀請賀錦麗九月辯論三場

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

川普下戰帖 邀請賀錦麗九月辯論三場

記者張文馨／華盛頓即時報導
共和黨總統候選人川普(圖)8日在佛州海湖莊園舉行記者會，邀請民主黨總統被提名人賀錦麗9月辯論3場。(美聯社)
共和黨總統候選人川普(圖)8日在佛州海湖莊園舉行記者會，邀請民主黨總統被提名人賀錦麗9月辯論3場。(美聯社)

美國總統辯論有譜，共和黨總統候選人川普8日在佛州海湖莊園舉行記者會，邀請民主黨總統被提名人賀錦麗（Kamala Harris）9月辯論3場；其中一場確定的是，美國廣播公司（ABC）將在9月10日舉行川賀辯論。

賀錦麗當天稍晚告訴記者，很高興川普總算同意在10日辯論；至於是否要參加更多場辯論，賀錦麗持開放態度，稱可以討論。

川普2日以「對手已不再是美國總統拜登」為由，宣告雙方陣營協議由ABC主辦辯論的決議失效，要賀錦麗改到較為友善川普的福斯新聞網（Fox）來辯論，川普提議兩人在9月4日於賓州辯論，辯論規則和川拜辯論差不多，最大不同是開放觀眾進場。

當賀錦麗偕副總統被提名人華茲（Tim Walz）巡迴關鍵州造勢，川普選擇在私人莊園舉行記者會，對於要不要與賀錦麗辯論，川普有了最新態度。

ABC宣布，川普和賀錦麗都接受10日由ABC主辦辯論。

川普在記者會拋出9月辯論3場的想法，並提出主辦媒體，包含9月4日福斯新聞網、10日ABC，以及25日美國國家廣播公司新聞網（NBC），稱要透過辯論暴露賀錦麗的不足之處，呼籲賀錦麗接受辯論邀請。

川普持續主打非法移民問題，稱美國因為數百萬名無證客湧入，加上打擊犯罪不力，導致國家走向衰弱；川普說，拜登是最爛的總統，賀錦麗比拜登更糟，賀錦麗立場極左，過去的紀錄也很糟糕，賀錦麗已經毀掉舊金山，也摧毀加州。

川普認為，他之所以在關鍵州支持度領先，正是反映關鍵州民眾對安全的渴盼。

川普說，賀錦麗到現在都沒接受專訪，是因為自信不足；賀錦麗則說，她的團隊正在安排，希望本月底就會有。

民主黨將於19日舉行全國黨代表大會，賀錦麗屆時將接受民主黨提名成為總統候選人。

此外，保守派施政願景2025計畫（Project 2025）持續成為大選話題。

民主黨主張，要封殺2025計畫就不能票投川普，稱2025計畫是川普2.0的施政藍圖，而美國不能走回頭路；川普陣營持續與2025計畫切割，然而華盛頓郵報披露，華府保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）主席羅伯茲（Kevin Roberts）曾跟川普談過2025計畫，羅伯茲稱他將向有意願的總統候選人們簡報。

傳統基金會上月底宣布，主導2025計畫的主任丹斯（Paul Dans）下台，由羅伯茲接手，傳統基金會7日再宣布，原本預計9月24日發表的2025計畫一書「黎明的曙光－奪回華盛頓以拯救美國（暫譯，Dawn's Early Light: Taking Back Washington to Save America），上市時間將延後到11月12日，在美國選舉結束後。

川普 賀錦麗 民主黨

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