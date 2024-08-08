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親共和黨選區出身 華茲原屬溫和派 任州長後漸左傾

編譯陳韻涵／綜合報導
圖為明尼蘇達州州長華茲2019年8月在州首府聖保羅市前，宣布明州支持控槍措施。華茲原本反對控槍法案。(美聯社)
圖為明尼蘇達州州長華茲2019年8月在州首府聖保羅市前，宣布明州支持控槍措施。華茲原本反對控槍法案。(美聯社)

明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)過去擔任眾院議員期間屬溫和派，不僅在國會射擊比賽中獲得神射手的封號，且於2015年獲得「全國步槍協會」(National Rifle Association, NRA)的A評級，但他選上州長後逐漸左傾。

民主黨的政策強調控槍，華茲在介紹自己時即自陳他擁有槍枝，與擁槍右派接近距離。

華爾街日報報導，華茲2015年在國會年度飛碟射擊(clay shooting)比賽中，獲得「民主黨神射手」(Top Gun Democrat)獎；這場比賽由跨黨派的「國會運動員黨團會議」(Sportsmen's Caucus)舉辦，而華茲擔任該會議的共同主席。

圖為當時競選明尼蘇達州州長的華茲(右)2018年10月在控槍討論會，請來曾遭槍擊...
圖為當時競選明尼蘇達州州長的華茲(右)2018年10月在控槍討論會，請來曾遭槍擊的前國會眾議員蓋比(中)及先生凱利。華茲原本反對控槍法案。(美聯社)

明尼蘇達州前眾議員彼得森(Collin Peterson)表示，「我贏過一年，他(華茲)也贏過一年。」

彼得森自述他與華茲的意識形態與立場相似，形容華茲是「非常溫和的人。」

不過，華茲被選為副總統賀錦麗的副手時，以自由派著稱，凸顯他2018年當選明州州長後左傾的跡象。

華茲當上州長後，提供學生免費午餐，簽署一項將墮胎當作「基本權利」的法律，通過帶薪家庭與醫療休假(paid family and medical leave)、帶薪病假和跨性別權利保障。

華茲2007年到2019年初期擔任眾議員時，是位複雜的政治人物；他代表親共和黨的選區，同時保留民主黨核心立場，包括支持墮胎權和同性婚姻。

華茲當年獲得「全國步槍協會」的A評級，加上中間派的投票紀錄，且因關注退伍軍人、農業政策等幾乎無關黨派的議題，而在選民和華府間廣受好評。

華茲6日被選為賀錦麗的搭檔並與她首次同台造勢數小時前說，「我自1892年以來，就在只有一位民主黨人的選區競選，我學會妥協但無損自身價值觀的藝術」。

華茲擔任明州州長期間，表現得比眾人預期更左傾。

明州民主黨眾議員克萊格(Angie Craig)6日表示，幾年前的一個周末，華茲與她一同獵火雞並參加同志權利晚宴。

華茲6日在造勢會場上表示，他幼年夏天都在自家農場幫忙，且曾任職於眾院農業委員會(House Agriculture Committee)。

明州民主黨前眾議員諾蘭(Rick Nolan)記得，他曾與華茲討論玉米、小麥等商品的價格，「當你代表農村地區，沒什麼比這些事更重要」。

華茲 民主黨 明州

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