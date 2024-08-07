華茲全國知名度低 9成民眾對他不熟悉 還需介紹自己

民調顯示華茲知名度不高，還需要在選前向大多數美國人好好自我介紹一番。圖為賀錦麗與華茲6日首次連袂出席賓州造勢活動，燃起現場民主黨支持者的熱情。（美聯社）

副總統賀錦麗(Kamala Harris)6日傍晚在賓州費城的造勢活動上，向外界正式介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz)；但民調 顯示，這位政治人物知名度不高，還需要在選前向大多數美國人好好自我介紹一番；可他在自家明尼蘇達州的執政紀錄，則透露出他在這場選戰中，能為民主黨 帶來的優勢。

根據AP VoteCast，他在2022年的選舉中，於明尼蘇達州贏得年輕選民的支持，且在該州的工會中聲譽良好，贏得近六成勞工選民的支持；且該州有約一半的選民對華茲抱持好感，約四成的人對華茲持負面看法。

雖然他未贏得多數沒有大學學位的白人選民的支持，但他在該群體中的表現，比全國其他民主黨的表現更好，在明尼蘇達州獲得該族群約44%的支持，其他各地民主黨人獲得無大學學位白人的支持率則為32%。

儘管華茲目前仍缺乏全國知名度，但賀錦麗希望他能加強民主黨在中西部各州和工人階級選民中的支持率。

美國廣播公司新聞網(ABC News)與易普索(Ipsos)民調在華茲開始接受審查，但尚未正式被選為副總統候選人之前的調查顯示，有近九成的美國成年人對他不熟悉，或沒意見；對於抱持特定觀點的美國人中，6%的受訪者人對華茲抱有好感，7%的受訪民眾持負面觀點。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)於7月底進行的民調，賀錦麗副手搭檔名單上其他入圍者，包括亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)和賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)等人，全國性的知名度都比華茲高；不過，該民調所提出的問題雖略有不同，但多數受訪者都因為對他們不夠熟悉，所以沒看法。

根據美國廣播公司新聞網與易普索的民調，近九成的民主黨人對華茲也不夠瞭解，無法發表意見；但他身為退伍軍人與前高中教師這兩種廣受信任職業的背景，很可能有助他吸引選民。