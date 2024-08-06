新民調：48% vs 44% 賀錦麗參選以來首次超前川普

根據最新民調，賀錦麗略領先川普，尤其在獨立選民中更受青睞。（美聯社）

根據5日最新公布民調 ，民主黨總統提名人副總統賀錦麗 (Kamala Harris)，在與共和黨競爭對手、前總統川普 的選戰中已取得領先地位，尤其是在年輕選民和獨立選民中。

數據資訊公司「晨間諮詢」(Morning Consult)最新民調顯示，賀錦麗以48%比44%的支持度領先川普，這是民主黨總統候選人近一年來，在對上川普所取得的最大領先優勢。

而在獨立選民中，賀錦麗以42%支持度，領先川普的37%支持度五個百分點；在35歲以下年輕選民中，賀錦麗則是以49%比40%，領先川普九個百分點。民調機構指出，這兩個群都被認為是搖擺州選民趨勢的關鍵指標。

相較之下，拜登在7月一項對上川普的同類型民調中，在獨立和年輕選民兩方面都落後於川普，其中在年輕選民中，川普領先拜登九個百分點。

而在一周前發布的相同民調顯示，川普和賀錦麗兩人支持度旗鼓相當。選舉分析網站「Decision Desk HQ」與國會山報(The Hill)對權威民調結果進行的分析則顯示，川普和賀錦麗兩人勢均力敵，兩人支持度皆為47%。

數據專家希維爾(Nate Silver)的選舉預測現在則顯示，賀錦麗是自該預測模型推出以來，首次以微弱優勢領先川普。在Silver Bulletin的全國民調平均值中，賀錦麗比川普高出了1.4個百分點，這是副總統首次在民調中取得領先；根據最新模型，賀錦麗的支持度達45.5%，而川普的支持度則是44.1%。

而在4日發布的最新預測中顯示，賀錦麗和川普之間的競爭，仍被認為是「難以預測」，而該模型預測賀錦麗有51%的機會贏得選舉人團。

希維爾在社群媒體上指出，這場爭取選舉人團票的選舉，將會是一場勢均力敵的賽事。希維爾在1日把他對這場總統選戰的評級，改為「勝負各半」(toss-up)，並表示賀錦麗讓這場選戰變得比拜登出戰時，更加激烈。