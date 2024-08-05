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賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

賀錦麗最新全國民調 領先川普1個百分點 創民主黨最佳紀錄

編譯盧思綸／即時報導
CBS News/YouGov最新全國民調顯示，民主黨推定總統候選人賀錦麗（左）以50%支持度領先對手川普（右）1個百分點，實現拜登退選前從來沒有達成的領先態勢。(美聯社)
CBS News/YouGov最新全國民調顯示，民主黨推定總統候選人賀錦麗（左）以50%支持度領先對手川普（右）1個百分點，實現拜登退選前從來沒有達成的領先態勢。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網╱輿觀（CBS News/YouGov）最新全國民調顯示，篤定將成為民主黨總統候選人的賀錦麗，以50%支持度領先對手川普1個百分點，實現拜登退選前從未達成的領先態勢，並且在關鍵搖擺州與川普以50%戰成平手。

CBS News/YouGov針對3102名登記選民進行調查，詢問他們會把票投給哪位候選人，統計不同候選人在7月30日至8月2日的支持度，結果顯示賀錦麗以1個百分點領先共和黨總統候選人川普的49%支持度，不僅消除拜登退選之際落後的5個百分點，更實現拜登在全國民調對陣川普時從未有過的領先優勢。

另外，受訪民主黨人表示「絕對會投票」的百分比攀升到85%，創下今年最高紀錄；而且相比7月拜登尚未退選前，現在有更多非裔選民表達投票意願。

隨著賀錦麗即將揭曉副手人選，報導指出，接下來幾周將非常關鍵。

一方面，賀錦麗在一般選民間比拜登還有額外優勢，比如她的心智狀況被視為較川普理想。在政策方面，賀錦麗也和拜登稍有不同，開啟了擴大支持族群的可能性。

不過，川普在部分議題上的優勢不變，仍有大量選民認為川普有利於經濟好轉，以及降低邊境移民人數。

川普 拜登 賀錦麗

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