冷戰後最大規模換囚／俄臥底自稱阿根廷人 子女上機才知自己是俄國人

在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對臥底特工杜爾采夫(the Dultsevs)夫婦和他們的子女。圖為俄羅斯總統普亭(右)1日前往機場迎接，途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

在後冷戰時期最大規模的東西方換囚行動中，有個俄羅斯 臥底特工家庭也在換囚之列；這對特工夫妻的臥底功夫顯然「徹底保密到家」，他們一直謊稱自己是阿根廷人，兩個孩子甚至直到1日坐上飛往莫斯科的換囚班機，才發現自己是俄羅斯人。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)2日向媒體提供有關換囚獲釋人員新細節時透露，該特工家庭子女「之前不知道自己是俄羅斯人，也不知道自己家與俄國有任何關係。孩子們走下飛機時，因為不會說俄語，(在機場迎接他們的俄羅斯總統)普亭 還用西班牙語向他們打招呼」。

「孩子們昨天問他們父母，是誰在莫斯科與他們會面；他們連普亭是誰都不知道，這就是『臥底特工』運作之道。他們出於對工作的奉獻，做出了這樣的犧牲，」培斯科夫說。

這項換囚行動共有24人獲釋，16人自俄羅斯轉往西方，8名被西方國家囚禁的俄羅斯人返回俄國，其中包括臥底特工杜爾采夫夫婦(the Dultsevs)，他們冒充阿根廷人從事間諜活動，被斯洛維尼亞(Slovenia)法院定罪。1日他們和兩名子女一起飛返俄羅斯。

培斯科夫說，這對夫婦在坐牢期間與子女接觸受限，擔心自己可能失去為人父母的權利。

培斯科夫同時證實，被德國 釋放的囚犯柯拉希可夫(Vadim Krasikov)是俄羅斯聯邦安全局(FSB)安全部門一員，曾在聯邦安全局特種部隊阿爾法團隊(Alpha Group)服役。柯拉希可夫因2019年在柏林公園殺害一名前車臣武裝分子，遭德國法院定罪，判處無期徒刑。

柯拉希可夫1日是第一個下飛機並會見普亭的返國者；顯示他對莫斯科的重要性；莫斯科為其在國外被捕情報員可以返國而自豪。儘管莫斯科釋放的囚犯多於返國的被囚者，但俄羅斯當局仍將其描述為一場勝利，莫斯科人民似乎也很歡迎。

在莫斯科市中心受訪的俄羅斯人祖爾菲亞(Zulfia)向路透表示，「我不牽涉政治，但不管怎麼看，任何交換都很棒，我們的俄羅斯同志回到了祖國」。