曾精準預測9屆總統大選 學者：賀錦麗勝算大

曾精準預測過去9屆總統大選結果的美利堅大學歷史系教授利奇曼。(取自X平台)

曾精準預測過去9屆總統大選結果的美利堅大學(American University)歷史系教授利奇曼(Allan Lichtman)表示，在現任副總統賀錦麗 跟前總統川普 的對決中，「通往白宮的鑰匙」(Keys to the White House)有利賀錦麗。他計畫在民主黨 全代會後宣布正式預測結果。

紐約郵報報導，正確預測1984年以來幾乎每一場總統競選的利奇曼發展出一套公式，用於針對即將登場的總統選舉進行預測；在大多數的情況下，這套公式經證明正確。

根據此前新聞，利奇曼設計的「通往白宮的鑰匙」預測系統，主要是根據歷史因素來預測選舉結果，包括了政黨期中選舉勝負、初選競爭、現職連任、有無第三黨、短期經濟效應、長期經濟效應、政策變化、社會動盪、醜聞、外交/軍事失敗、外交/軍事成功、在任者魅力、挑戰者魅力等13個是非題。如果6個或以上問題不利於執政黨，執政黨候選人將會敗選，反之則將勝出。自1984年以降，只在2000年的布希對高爾一戰失準。

在此次選戰開始時，民主黨拿到了拜登總統在職的一把自動「鑰匙」，但情況此後經歷了重大轉變。根據利奇曼的預測，在13把鑰匙中，賀錦麗的民主黨目前握有6把，包括初選競爭、短期經濟效應、長期經濟效應、政策變化、無醜聞和無挑戰者魅力。

共和黨則握有3把鑰匙，包括2022年期中選舉贏得聯邦眾議院多數席次，當前在職總統不尋求連任，而且缺乏魅力。

還有另外4把鑰匙尚待交出，包括了第三黨因素。利奇曼指出，考慮到獨立候選人甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在選戰的位置，這一點值得注意。同樣仍懸而未決的鑰匙則有「無社會動盪」、「外國軍事失敗」和「外國軍事成功」。按照利奇曼的公式，如果民主黨失去另外3把鑰匙，他們會成為預設的「輸家」。

雖然拜登首場辯論會表現奇差，利奇曼仍在7月初的CNN訪問疾呼「別被誤導」。他當時表示，「請記住，所有專家都見證了喜萊莉．柯林頓 2016年贏得了三場辯論」，他們當時都說川普完蛋了，結果最終川普贏得大選。紐郵報導，利奇曼接受News Nation訪問時表示，尚未做出2024大選的最終預測，但他認為「賀錦麗要敗選，很多事情就得出錯」。他在X平台貼文表示，8月民主黨全代會後再做再正式宣布預測結果。