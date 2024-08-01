我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

曾精準預測9屆總統大選 學者：賀錦麗勝算大

編譯周辰陽／綜合報導
曾精準預測過去9屆總統大選結果的美利堅大學歷史系教授利奇曼。(取自X平台)
曾精準預測過去9屆總統大選結果的美利堅大學歷史系教授利奇曼。(取自X平台)

曾精準預測過去9屆總統大選結果的美利堅大學(American University)歷史系教授利奇曼(Allan Lichtman)表示，在現任副總統賀錦麗跟前總統川普的對決中，「通往白宮的鑰匙」(Keys to the White House)有利賀錦麗。他計畫在民主黨全代會後宣布正式預測結果。

紐約郵報報導，正確預測1984年以來幾乎每一場總統競選的利奇曼發展出一套公式，用於針對即將登場的總統選舉進行預測；在大多數的情況下，這套公式經證明正確。

根據此前新聞，利奇曼設計的「通往白宮的鑰匙」預測系統，主要是根據歷史因素來預測選舉結果，包括了政黨期中選舉勝負、初選競爭、現職連任、有無第三黨、短期經濟效應、長期經濟效應、政策變化、社會動盪、醜聞、外交/軍事失敗、外交/軍事成功、在任者魅力、挑戰者魅力等13個是非題。如果6個或以上問題不利於執政黨，執政黨候選人將會敗選，反之則將勝出。自1984年以降，只在2000年的布希對高爾一戰失準。

在此次選戰開始時，民主黨拿到了拜登總統在職的一把自動「鑰匙」，但情況此後經歷了重大轉變。根據利奇曼的預測，在13把鑰匙中，賀錦麗的民主黨目前握有6把，包括初選競爭、短期經濟效應、長期經濟效應、政策變化、無醜聞和無挑戰者魅力。

共和黨則握有3把鑰匙，包括2022年期中選舉贏得聯邦眾議院多數席次，當前在職總統不尋求連任，而且缺乏魅力。

還有另外4把鑰匙尚待交出，包括了第三黨因素。利奇曼指出，考慮到獨立候選人甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在選戰的位置，這一點值得注意。同樣仍懸而未決的鑰匙則有「無社會動盪」、「外國軍事失敗」和「外國軍事成功」。按照利奇曼的公式，如果民主黨失去另外3把鑰匙，他們會成為預設的「輸家」。

雖然拜登首場辯論會表現奇差，利奇曼仍在7月初的CNN訪問疾呼「別被誤導」。他當時表示，「請記住，所有專家都見證了喜萊莉．柯林頓 2016年贏得了三場辯論」，他們當時都說川普完蛋了，結果最終川普贏得大選。紐郵報導，利奇曼接受News Nation訪問時表示，尚未做出2024大選的最終預測，但他認為「賀錦麗要敗選，很多事情就得出錯」。他在X平台貼文表示，8月民主黨全代會後再做再正式宣布預測結果。

民主黨 賀錦麗 川普

上一則

干涉內政為由 中國制裁麻州聯邦眾議員麥高文 1日起生效

下一則

美聯社民調：8成民主黨人 滿意賀錦麗的表現

延伸閱讀

川普質疑賀錦麗黑人身分 自比為解放黑奴總統林肯

川普質疑賀錦麗黑人身分 自比為解放黑奴總統林肯
一洲焦點／以色列幹掉2哈瑪斯領導、川普苦思對付賀錦麗

一洲焦點／以色列幹掉2哈瑪斯領導、川普苦思對付賀錦麗
路透最新民調 賀錦麗10天內雙殺川普 支持度好感度領先

路透最新民調 賀錦麗10天內雙殺川普 支持度好感度領先
曾精準預測9屆總統大選 他稱賀錦麗勝算大「3把白宮鑰匙」是關鍵

曾精準預測9屆總統大選 他稱賀錦麗勝算大「3把白宮鑰匙」是關鍵

熱門新聞

美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金