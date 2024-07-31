我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 疑被洩漏行蹤

香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟還有3原因

饒舌歌手梅根尤物站台吸非裔票 賀錦麗挺進搖擺州喬治亞州

中央社亞特蘭大30日綜合外電報導
副總統賀錦麗。(美聯社)
副總統賀錦麗。(美聯社)

篤定代表美國民主黨參選總統的賀錦麗今(30)天來到喬治亞州亞特蘭大造勢，請來饒舌歌手梅根尤物爭取年輕非裔選民支持，盼擴大民主黨在搖擺州的版圖。

副總統賀錦麗今天造訪亞特蘭大，民主黨人現在又再重燃希望，認為仍有機會拿下喬治亞州。拜登令人震驚地退選之前，民主黨看起來毫無贏得這個搖擺州的希望。

賀錦麗將在擠滿1萬名支持者的室內舞台發表講話，競選團隊表示，這是她展開總統競選活動以來到場支持者最多的一次。

角逐白宮寶座之戰進入白熱化，59歲的賀錦麗今天發布她接替拜登參選後的首支電視廣告，川普陣營也同時發布廣告對打，在移民這個重要的選舉議題上攻擊她。

距離大選僅剩98天，賀錦麗面臨在8月民主黨提名大會之前宣布副總統人選的壓力。今天她抵達亞特蘭大之前，被問到競選搭檔是否已經選好時告訴記者：「還沒有。」

但根據美國媒體引述知情人士報導，賀錦麗和競選搭檔將於下週前往多個搖擺州，尋找副手的腳步顯然已經加快。

在亞特蘭大，賀錦麗在一家以美國南方非裔美國人傳統食物靈魂料理（Soul Food）聞名的餐廳短暫停留，餐廳的牆上掛著著名非裔美國人的照片，其中包括民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）。

梅根尤物（Megan Thee Stallion）和嘻哈明星Quavo將在舞台上為年輕選民表演，兩人是最新一批支持賀錦麗的名人。

饒舌歌手梅根尤物。(歐新社)
饒舌歌手梅根尤物。(歐新社)

賀錦麗 民主黨 亞特蘭大

上一則

范斯被傳不爽對手換人 回應「不在乎」賀錦麗搭檔是誰

下一則

美對中國加徵新關稅 延後2周實施

延伸閱讀

哈佛民調：賀錦麗落後川普3個百分點 45%認為賀性格適任總統

哈佛民調：賀錦麗落後川普3個百分點 45%認為賀性格適任總統
傳賀錦麗將公布副手人選 下周連袂赴關鍵州造勢

傳賀錦麗將公布副手人選 下周連袂赴關鍵州造勢
賀川對決五五波 87項民調平均支持度曝光 川普領先1.5個百分點

賀川對決五五波 87項民調平均支持度曝光 川普領先1.5個百分點
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

熱門新聞

美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40
前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」