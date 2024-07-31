饒舌歌手梅根尤物站台吸非裔票 賀錦麗挺進搖擺州喬治亞州

副總統賀錦麗。(美聯社)

篤定代表美國民主黨 參選總統的賀錦麗 今(30)天來到喬治亞州亞特蘭大 造勢，請來饒舌歌手梅根尤物爭取年輕非裔選民支持，盼擴大民主黨在搖擺州的版圖。

副總統賀錦麗今天造訪亞特蘭大，民主黨人現在又再重燃希望，認為仍有機會拿下喬治亞州。拜登令人震驚地退選之前，民主黨看起來毫無贏得這個搖擺州的希望。

賀錦麗將在擠滿1萬名支持者的室內舞台發表講話，競選團隊表示，這是她展開總統競選活動以來到場支持者最多的一次。

角逐白宮寶座之戰進入白熱化，59歲的賀錦麗今天發布她接替拜登參選後的首支電視廣告，川普陣營也同時發布廣告對打，在移民這個重要的選舉議題上攻擊她。

距離大選僅剩98天，賀錦麗面臨在8月民主黨提名大會之前宣布副總統人選的壓力。今天她抵達亞特蘭大之前，被問到競選搭檔是否已經選好時告訴記者：「還沒有。」

但根據美國媒體引述知情人士報導，賀錦麗和競選搭檔將於下週前往多個搖擺州，尋找副手的腳步顯然已經加快。

在亞特蘭大，賀錦麗在一家以美國南方非裔美國人傳統食物靈魂料理（Soul Food）聞名的餐廳短暫停留，餐廳的牆上掛著著名非裔美國人的照片，其中包括民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）。