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川普遲不點頭 下一場總統選舉辯論沒著落

中央社紐約30日專電
前總統川普對辯論尚無定數。(美聯社)
前總統川普對辯論尚無定數。(美聯社)

拜登總統宣布退選後，下一場總統候選人電視辯論安排至今沒著落。由於拜登辯論失敗的教訓過於慘烈，川普陣營對民主黨陣前換將還在調整策略，賀錦麗陣營顯得老神在在，也預期川普可能會退縮。

一場表現失敗的電視辯論終結拜登（Joe Biden）的連任之路，顯見總統選戰面對面辯論的殺傷力十足，表現失準即有可能被迫退出。如今拜登退選，賀錦麗（Kamala Harris）接棒，尚未完成黨內提名作業，下一場電視辯論至今未有日期安排。

距離美國總統大選不到百日，民主黨主將換人，兩競選陣營原定9月10日進行第2場，由美國廣播公司（ABC）轉播的電視辯論，因川普（Donald Trump）陣營對是否照計畫進行說法不一，至今沒有定數。福斯新聞（Fox News）已向兩陣營提出9月17日辯論的建議，民主黨方面至今未同意。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，國家廣播公司（NBC）與哥倫比亞廣播公司（CBS）也都提出電視辯論的建議案。

美國自1988年起，由兩黨幕僚組成總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates），以第3方身份規劃正副總統辯論安排，不過拜登與川普同意跳過委員會，直接在6月27日兩人都未獲得提名前提前交鋒。

美利堅大學（American University）傳播學院教授霍爾（Jane Hall）指出，川普若拒絕與賀錦麗辯論，會看起來懦弱，也會被民主黨陣營做文章，對川普來說很困難。川普早前與多名記者進行電話會議時說還未簽署任何辯論協議，不過他在福斯新聞表示，可能最後還是得上場，但也可以不去。

報導引述親川普人士的說法，川普可能還是會與賀錦麗辯論，但民主黨人選改變，川普陣營得做調整，現在談重新準備不同的辯論還太早。

相對於川普陣營說法不一，賀錦麗陣營顯得戰力十足。賀錦麗近期表示，川普對原定9月10日舉行的辯論退縮了。選民必須在電視銀幕上看到來自辯論台上的分割畫面。賀錦麗陣營發言人泰勒（Michael Tyler）表示，如果川普或競選陣營顧左右而言他，就是不提正面對決，顯然是便宜行事，但賀錦麗陣營預期川普會退縮。

除了總統候選人電視辯論日期與形式還未確定，副總統候選人辯論安排也沒有進度。

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