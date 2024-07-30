哈佛民調：賀錦麗落後川普3個百分點 45%認為賀性格適任總統

哈佛30日最新民調顯示，川普(右)以48%領先賀錦麗(左)45%有三個百分點，幅度小於6月領先拜登的七個百分點。 (美聯社)

哈佛大學美國政治研究中心(Harvard CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(The Harris Poll)的30日最新民調 顯示，拜登宣布退選後，副總統賀錦麗 與前總統川普 的差距正在縮小，川普以48%領先賀錦麗(45%)三個百分點，幅度小於6月領先拜登的七個百分點。

賀錦麗在拜登退選後支持率上升九個百分點，在支持度方面，目前她和川普分別為47%和48%。

約五分之四的選民表示贊成拜登退選的決定，55%贊同拜登支持賀錦麗。

與6月的民調相比，新民調中有更多民主黨人支持民主黨候選人，不確定該投誰的無黨派選民減少，只是與此同時有四分之一的選民仍未決定要投給哪位候選人。

另外，根據該民調，45%的受訪者認為賀錦麗的性格適合擔任總統，35%的受訪者認為川普適合，14%表示兩人都不適合，6%不確定。

關於誰最值得信賴、誠實、有正確價值觀且願意保護民主的問題，受訪者也更偏向賀錦麗。

更多的受訪者表示賀錦麗值得信賴，這方面她以42%領先川普的35%；誠實方面，賀錦麗為41%，川普為35%；擁有正確價值觀方面，賀錦麗為44%，川普為39%；願意保護民主方面，賀錦麗為45%，川普為41%。

關於誰會「把事情做好」並當個鬥士，川普的支持度更高；在達成任務方面，川普以48%領先賀錦麗的39%；作為一名鬥士，川普以51%領先賀錦麗的39%。

民調共同負責人潘恩(Mark Penn)說：「每位候選人都有自己明顯的優點和弱點，目前有大約相同的整體支持度。」

民調顯示選民對賀錦麗和川普的正面及負面評價比例都相等，賀錦麗的正面評價和負面評價各為47%，川普各為48%。

賓州民調公司Susquehanna Polling於30日公布的民調顯示，民主黨在總統及參院的選舉皆領先，賀錦麗在賓州以47%領先川普的43%。

3%的賓州選民表示將投給獨立參選人小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，7%不確定。

民主黨賓州聯邦參議員凱西(Bob Casey)同樣以47%領先其共和黨對手、前任對沖基金經理麥考米克(David McCormick)的42%，10%受訪者表示不確定。