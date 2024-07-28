AI介入大選 馬斯克轉貼「賀錦麗假影音」引爭議

科技億萬富豪馬斯克。（美聯社）

一支經過AI 操作、模仿副總統賀錦麗 的影音檔26日經科技億萬富豪馬斯克 分享在自家社媒X平台，而且沒明確指出該影片的初衷在諷刺，目前引發憂慮，唯恐AI的力量會影響到距離11月5日大選僅三個月的選情；該影片把賀錦麗沒講過的話，塞到賀錦麗模樣的人物嘴裡。

美聯社28日報導，可能獲得民主黨提名的賀錦麗上周公布競選廣告，該AI深偽影片使用相同的影像，但用另個肖似模仿賀錦麗的聲音，來偷換旁白。影片中說，「我，賀錦麗，是各位的民主黨總統候選人，原因在拜登總統終於在辯論中曝露自己的老邁」。偽造影片中宣稱賀錦麗是「多元僱員」，既是女人又是有色人種，而且說她連「治國初步」都不知道。影片保留了「賀錦麗選總統」的字眼，還添加一些賀錦麗過去真講過的話。

😄 Elon Musk hat diese Parodie eines Kamala Harris-Wahlwerbespots auf X geteilt.



56 Millionen Aufrufe nach 12 Stunden! Da werden die echten Spots kaum mithalten können.@lionmedianews pic.twitter.com/J4mUCMys4Q — Kripp-M (@kripp_m) 2024年7月27日

賀錦麗發言人艾倫堡(Mia Ehrenberg)表示，相信國人要的是賀錦麗提供、真正的自由、機會及安全，而不是馬斯克與川普經偽造、操弄的謊言。

美聯社指出，該影片廣獲分享，足證栩栩如生、AI生成的圖片、影片或錄音檔目前被使用在嘲笑、誤導政治，而美國正逼近總統選舉。另外揭露的是：高品質的AI工具比以往更容易取得，但聯邦迄今仍欠缺有意義的立法，以管制AI工具的使用，任憑使用AI於政治的規矩，大致交由各州及社媒平台自行其是。

這支影片另挑起的問題在：怎樣叫合宜運用AI，其界線被一些內容弄得模糊，該如何處理最好，尤其事涉諷刺這個範疇的時候。

最早貼出這支影片的是自稱「雷根先生」(Mr Reagan)的YouTube內容創作者，他在YouTube及X平台都表示，這支經過改造的影片旨在諷刺。但馬斯克的貼文，據X平台表示，瀏覽量已超過1億2300萬次，只下標題「這真不可思議」，再配上發笑的表情圖。

知曉X平台的用戶或許知道該點擊馬斯克貼文而到最初用戶的貼文，但馬斯克的貼文並未指示他們那麼做。一些參與X平台「社團通知」(community note)特色、要在貼文加背景訊息的用戶建議，馬斯克這則貼文該加標示，但截至28日下午都沒加。馬斯克7月稍早已宣布支持共和黨提名人、前總統川普。