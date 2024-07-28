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成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

餐點15元 結帳變25元 外送平台「附加費」愈來愈高

民主黨人大團結 賀錦麗1周募得2億元 招到17萬志工

編譯俞仲慈／即時報導
副總統賀錦麗。（路透）
副總統賀錦麗。（路透）

自從拜登總統宣布退選，指名副總統賀錦麗接棒後，民主黨人展現大團結，短短一周募款金額高達2億元，全國招募逾17萬名志工拉票，讓賀錦麗陣營士氣大振。

根據美聯社報導，賀錦麗競選團隊28日公布累計收到的政治獻金高達2億元，而且66%捐款人是2024年度首次捐款；同時全國已招募17萬名志工加入民主黨競選陣營，負責為賀錦麗拉票。

賀錦麗陣營公關負責人泰勒(Michael Tyler)表示：「賀錦麗的聲勢與活力是紮紮實實，這次選舉的基本面也是如此，有鑑於選情非常接近，最終將由少數州、少數選民決定。」

肯塔基州民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)2019年參選時，在該州141萬張選票中，僅以5000票微弱優勢僥倖勝選，但去年11月輕鬆連任，因此他在受訪時，呼籲支持者盡全力發揮個人影響力：「要挨家挨戶拉票、要打電話拉票，要趁著感恩節全家團聚機會向家人拉票。」

27日川普與范斯在明尼蘇達州聖克勞德(St. Cloud)同台造勢時，指控賀錦麗企圖「撤除警察」，是個不折不扣的「瘋狂自由派」並宣稱賀錦麗的墮胎主張「絕對激進」。

隔天范斯來到明州威特公園市(Waite Park)，直言賀錦麗的選情終會曇花一現：「大家最後都會知道她過去的紀錄，知道她是個激進派、知道她基本上就是舊金山自由主義者，還打算把舊金山實施的政策推廣到全國。」

在川普-范斯接連砲轟賀錦麗後，共和黨人也火力全開，南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)嘲諷賀錦麗：「只要是自由派的馬她都會騎上去。」

還有阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)也直指賀錦麗就是「拜登諸多壞決定」其中一項，並指責賀錦麗對於加薩戰爭平民傷亡問題向以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)施壓，如同為武裝組織哈瑪斯(Hamas)與真主黨(Hezbollah)代言。

與此同時，有共和黨人擔心賀錦麗參選為民主黨選情加溫，認為共和黨必須調整選戰策略，新罕布夏州州長蘇努努(Chris Sununu)呼籲川普陣營重返正軌，不過也坦承「沒有人能讓川普做他不想做的事」。

賀錦麗 民主黨 川普

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