我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反建86街遊民所大遊行28日登場 主辦方籲和平示威

紐約市夏日開放街道今啓動 皇后區、史島開跑

破16萬白人女性參加線上會議支持賀錦麗 人數可望創紀錄

編譯羅方妤／即時報導
女演員康妮布里頓、前女足球星拉皮諾和聯邦眾議員麗茲．弗萊徹等各界知名白人女性在「白人女性：響應號召」線上會議發表談話。（取材自X）
女演員康妮布里頓、前女足球星拉皮諾和聯邦眾議員麗茲．弗萊徹等各界知名白人女性在「白人女性：響應號召」線上會議發表談話。（取材自X）

美國各界知名黑人女性和其他黑人女性日前一起參加Zoom線上會議，宣揚支持副總統賀錦麗。會議有超過4萬名黑人女性參加，並在三小時內為賀錦麗的競選活動籌集了150萬美元。英國衛報報導，著名槍枝管制倡議人士香農．華茲（Shannon Watts）25日也組織一場類似活動，號召白人女性支持賀錦麗。會議有超過16萬名白人女性參加，據稱創下Zoom線上會議人數紀錄。

民調顯示白人女性2016年和2020年大選大多投給川普。不過，這場名為「白人女性：響應號召」（White Women: Answer the Call）的Zoom線上會議吸引約16萬4000名白人女性參加，據稱是Zoom史上最大規模的線上會議，並在當晚不到兩小時為賀錦麗籌集約200萬美元。

此外，「白人女性：響應號召」參加者不乏各界知名白人女性。女演員康妮布里頓（Connie Britton）、前女足球星拉皮諾（Megan Rapinoe）和聯邦眾議員麗茲．弗萊徹（Lizzie Fletcher）等人都在這場線上會議發表談話。

著名槍枝倡議人士香農．華茲組織「白人女性：響應號召」Zoom線上會議，號召白人女...
著名槍枝倡議人士香農．華茲組織「白人女性：響應號召」Zoom線上會議，號召白人女性支持賀錦麗，成功吸引約16萬4000名白人女性參加，還為賀錦麗籌集約200萬美元。（取材自X）

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

賀錦麗 黑人 足球

上一則

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

延伸閱讀

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
川普表明親以 抨擊賀錦麗若當選將引發第三次世界大戰

川普表明親以 抨擊賀錦麗若當選將引發第三次世界大戰
碧昂絲作品「自由」帶有政治意涵 成賀錦麗競選主題曲

碧昂絲作品「自由」帶有政治意涵 成賀錦麗競選主題曲
曾酸賀錦麗是「沒有孩子的貓夫人」涉歧視 范斯忙消毒

曾酸賀錦麗是「沒有孩子的貓夫人」涉歧視 范斯忙消毒

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

2024-07-20 07:21
共和黨總統候選人川普。(路透)

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

2024-07-21 14:49
現任副總統賀錦麗。（路透）

誰是賀錦麗？ 「觀看演講的每個小女孩…」 當年名言仍流傳

2024-07-21 16:06

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物