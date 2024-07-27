破16萬白人女性參加線上會議支持賀錦麗 人數可望創紀錄

女演員康妮布里頓、前女足球星拉皮諾和聯邦眾議員麗茲．弗萊徹等各界知名白人女性在「白人女性：響應號召」線上會議發表談話。（取材自X）

美國各界知名黑人 女性和其他黑人女性日前一起參加Zoom線上會議，宣揚支持副總統賀錦麗 。會議有超過4萬名黑人女性參加，並在三小時內為賀錦麗的競選活動籌集了150萬美元。英國衛報報導，著名槍枝管制倡議人士香農．華茲（Shannon Watts）25日也組織一場類似活動，號召白人女性支持賀錦麗。會議有超過16萬名白人女性參加，據稱創下Zoom線上會議人數紀錄。

民調顯示白人女性2016年和2020年大選大多投給川普。不過，這場名為「白人女性：響應號召」（White Women: Answer the Call）的Zoom線上會議吸引約16萬4000名白人女性參加，據稱是Zoom史上最大規模的線上會議，並在當晚不到兩小時為賀錦麗籌集約200萬美元。

此外，「白人女性：響應號召」參加者不乏各界知名白人女性。女演員康妮布里頓（Connie Britton）、前女足球 星拉皮諾（Megan Rapinoe）和聯邦眾議員麗茲．弗萊徹（Lizzie Fletcher）等人都在這場線上會議發表談話。 著名槍枝倡議人士香農．華茲組織「白人女性：響應號召」Zoom線上會議，號召白人女性支持賀錦麗，成功吸引約16萬4000名白人女性參加，還為賀錦麗籌集約200萬美元。（取材自X）

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