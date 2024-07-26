賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

總統拜登 宣布放棄競選連任並支持副手賀錦麗 代表民主黨出征後，民主黨陣營士氣大振，周三發布的三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名人川普 。值得注意的是，賀錦麗選情要加分，關鍵並非說服已決定投誰的選民轉變支持對象，而是贏得先前未決定投誰的游離選民支持，尤其是之前對票投拜登裹足不前的年輕人、黑人和拉丁裔選民。

依據這些民調數據，賀錦麗11月5日對決川普，勝券在握了嗎？

這些初步的民調數據描繪的前景太樂觀。拜登的民調數字一直很低迷，如果要問賀錦麗能否在11月美國總統大選勝出，應該拿她跟2020年11月初的拜登相比，而不是與2024年7月的拜登相提並論。以這個標準衡量，賀錦麗顯然遠遠不足：賀錦麗目前的民調支持度僅領先川普4個百分點，但拜登在2022年大選前夕遙遙領先川普超過15個百分點。

對民主黨陣營來說，好消息是，賀錦麗選情至少有四股順風助推：

一、根據Blueprint民調，選民把美國通膨問題歸咎於拜登，並不怪罪賀錦麗。

二、同一份民調顯示，在墮胎議題上，賀錦麗遙遙領先川普。隨著選戰從「川普對決拜登」轉向「川普與范斯對決賀錦麗」，墮胎議題變得更顯著，賀錦麗在維護生育自主權上占優勢就格外重要了。另根據Split Ticket民調顯示，如果11月投票日前夕雙方陣營在墮胎議題上的立場明顯分歧，對民主黨陣營大大有利。

三、賀錦麗另一優勢，是能吸納既討厭拜登也嫌惡川普的選民。YouGov的數據顯示，這群選民為數龐大且背景多元，在國會選舉中傾向投給民主黨。這些選民與其說是典型的游離選民，不如說是對拜登失望的民主黨支持者，可望隨賀錦麗掌旗而歸隊。

四、競選搭檔也對賀錦麗有利。川普之所以選擇范斯作為副手，主要是因為他的意識型態和忠誠，而不是基於選舉策略考量，否則川普本該選個溫和派人士來迎合搖擺州選民口味--俄亥俄州人認為范斯的政治立場比川普還要保守。對照下，賀錦麗如果挑選賓州州長夏皮洛或亞利桑那州聯邦參議員凱利當副手，在這兩個搖擺州都能壯大民主黨聲勢。

不過，也有三大包袱可能賀錦麗問鼎白宮的絆腳石：

一、賀錦麗最大弱點在移民政策，左派逼她採取比拜登柔和的邊境管制，其他人則要求她更明確表態。在移民這個關鍵議題上，川普民意支持度明顯領先。

二、共和黨攻擊賀錦麗的另一箭靶，是把她描繪成一副激進左派的嘴臉，拿她左傾的表決紀錄和過去對移民和監管方面發表的進步主義派聲明大作文章。賀錦麗能否讓對手攻擊她的武器失效，並利用她擔任檢察官和檢察長的經歷，自我塑造成「強力打擊犯罪的民主黨溫和派」，是能否勝選的一大關鍵。

三、加薩-以色列議題也是一個潛在弱點。但民調顯示，這個執政包袱對賀錦麗選情扣分程度也許不如一些人想像：對以色列太軟弱的民主黨候選人（例如拜登就被如此看待）很可能失去左派支持；但若賀錦麗採取較批判性的立場，應可贏回這些選民，同時不會失去溫和派選票。

總之，賀錦麗作為民主黨總統候選人，的確比拜登強多了。但據金融時報分析，假如今天就投票，她仍會敗選。要在11月總統大選勝出，她必須要有走鋼索的平衡本領，一方面避免疏遠既有的民主黨支持者，另一方面也要把尚未決定的游離選民吸引過來。