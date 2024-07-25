共和黨人諷賀錦麗「DEI」候選人 強生：停止種族攻擊

共和黨籍的眾院議長強生，23日在閉門會議中約束同志不要攻擊賀錦麗的性別和族裔背景，以免造成反效果。（美聯社）

拜登總統21日宣布支持副總統賀錦麗 取代他參選後，共和黨 人立即展開攻勢，有些人直接拿賀錦麗首位非裔和亞裔及女性副總統的身分「開刀」，譏諷她是所謂「DEI（多元、平權、包容）候選人」。但23日的一場閉門會議，包括眾議長強生（Mike Johnson）在內的眾院共和黨領袖，明確要求共和黨成員探究賀錦麗政策表現紀錄，不要議論她的種族或性別身分。

近年來，保守派開始將矛頭指向「DEI」（diversity, equity and inclusion）計畫，這種政策方針通常在職場上使用，以實現勞動力多元化為目標；但保守派認為，這會導致少數族裔比白人更易獲得工作機會。

賀錦麗成為拜登替代人選後，田納西州共和黨眾議員 柏謝特(Tim Burchett)立即在X平台發文稱她是「DEI副總統」。2022年擊敗前眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的懷俄明州共和黨眾議員海吉曼(Harriet Hageman) 也表示，賀錦麗是「靠DEI聘來的」。威斯康辛州共和黨眾議員格羅斯曼 (Glenn Grothman) 則說，民主黨選擇賀錦麗是「因為她的種族背景」。

但這類說法很快被眾院共和黨領袖制止，強生告訴記者，共和黨應該讓選舉「圍繞政策，而不是個人」。眾院共和黨全國委員會主席哈德森(Richard Hudson)持相同看法；俄亥俄州共和黨眾議員喬伊思(David Joyce)接受華盛頓郵報採訪時表示，攻擊賀錦麗出馬競選的成員「必須閉嘴，關心自己的選區就好」，「我認為，副總統賀錦麗和前總統川普對抗最合適，他們可以彼此談論對方。」

民主黨也火速批判共和黨對賀錦麗的評論。國會非裔黨團成員羅賓，凱利（Robin Kelly）說：「DEI代表多元化、公平性和包容性，代表我們所有人，不只是我們之中的某些人」。新澤西州民主黨參議員布克(Cory Booker)則說： 「這個策略會適得其反」，「大多數國人、女性都知道這是什麼感覺；盡一切努力取得證書、大學教育、高級學位，但無論你做什麼，人們都會說你還不夠；或者你不屬於那個高位。」