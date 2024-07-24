拜登宣布退選後首場公開演說：已做出自己的選擇 強調團結捍衛民主

拜登晚間8時發表全國演說。(歐新社)

拜登 總統晚間8時發表約11分鐘的全國談話，強調放棄競選連任是目前「最好的決定」，因為能團結國家，呼籲全國團結一致並捍衛民主。

拜登在演說一開始先提到了美國歷任總統，稱「在這個神聖的空間裡，我周圍都是傑出的美國總統肖像。傑佛遜（Thomas Jefferson）寫下了領導這個國家的不朽話語。華盛頓（George Washington）向我們展示總統不是國王。林肯（Abraham Lincoln）懇求我們拒絕惡意。羅斯福（Franklin Roosevelt）激勵我們拒絕恐懼。我尊敬這個職務，但我更愛我的國家。」

拜登說，儘管他相信自己已經做的夠好，值得連任總統，但他將讓位給另一位候選人來領導。稱前進的最佳辦法是「將火炬傳遞給新一代」，這是團結國家的最好方式。

他說，「我相信我做為總統的紀錄，我在全世界的領導力、我對美國未來的願景，都值得信任。但沒有什麼可以阻止拯救我國民主的，包括個人野心。」

拜登坦承退選的決定，並重申本周稍早對副總統賀錦麗 的支持，稱美國人民將在短短幾個月內選擇國家未來的道路，「我做出了我的選擇。我表達了我的觀點。我要感謝我們偉大的副總統賀錦麗。她有經驗、很堅強且有能力。她是我很棒的合作夥伴，也是我們國家的領袖。現在由你們決定，美國人民。」

他並表示，將在任期最後6個月繼續為自己優先事項而奮鬥，稱希望改革最高法院，因為這對國家民主至關重要。此外也提到前總統川普對美國民主構成的威脅。

拜登在談話最後提到了自己的童年以及困擾一生的口吃問題，並感謝美國人民給他服務的機會。

他說，「我的美國同胞們，為這個國家服務50多年是我一生的榮幸。地球上沒有任何其他地方，能讓一個出身卑微的賓州 斯克蘭頓和德拉瓦克萊蒙特的口吃孩子，坐在橢圓辦公室的堅毅桌後方並成為美國總統。」

他總結道，引領美國的不是帝王或獨裁者，而是人民自己，呼籲美國人民保持信仰及信念，共同行動以保衛民主，這是美利堅合眾國，也願上帝保佑大家。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點