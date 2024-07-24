迎「民調蜜月期」 路透 ：賀錦麗支持率反超川普2%

各項民調顯示，副總統賀錦麗宣布角逐民主黨總統候選人提名後，支持率有所拉升。圖為賀錦麗23日到威州密爾瓦基造勢。（美聯社）

各項民調 顯示，副總統賀錦麗 宣布角逐民主黨總統候選人提名後，支持率有所拉升；路透民調顯示，賀錦麗的支持率超前總統川普 2個百分點；雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov的調查結果顯示兩人平手，哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)民調分析，賀錦麗廣泛獲得女性、非裔和年輕選民的青睞；川普陣營的民調專家認為，賀錦麗正經歷民調蜜月期。

路透與艾普索斯(Ipsos)22日、23日進行的民調顯示，她以44%支持率領先川普的42%；同一家民調上周顯示，拜登結束競選之前，僅落後川普2個百分點；兩項民調都落在3個百分點的誤差範圍內，這可能顯示民主黨的競選方向轉變有限，而賀錦麗接替參選可能削弱川普在共和黨全國代表大會上獲得的進展。

另據雅虎與YouGov於19日至22日訪問1743名成人的調查結果顯示，賀錦麗和川普的支持率都是46%，打成平手。

雅虎與YouGov民調的訪查區間涵蓋拜登21日宣布退選後的選民反應，結果顯示，賀錦麗在民主黨選民中的支持率從38%漲上59%，而其他民主黨潛在提名人選的支持率則從42%滑落24%。

該民調原本就假設後來發生的情況詢問受訪者，即拜登退選並力挺賀錦麗；結果顯示，賀錦麗在民主黨或親民主黨獨立選民中的支持率上升9個百分點，來到68%。

在假設登記選民的民調中，賀錦麗(46%)的支持率與川普(46%)持平，但此民調在拜登宣布退選前，拜登(45%)的支持率也與川普(45%)相當。

若與拜登相比，賀錦麗在女性選民中的表現較優3個百分點，另在18歲到29歲年輕選民和獨立選民中享有7個百分點的優勢，並受到多8個百分點的非裔選民青睞。

賀錦麗在美國選民中的普遍支持率以40%略高於拜登37%，但略低於川普的43%。

國會山莊報報導，川普競選團隊的民調專家法布里齊奧(Tony Fabrizio)預測，賀錦麗接替拜登參選後，未來幾周的民調將出現上升的蜜月期跡象，但不影響川普陣營的競選策略。

法布里齊奧在備忘錄中表示，民主黨參選人出現變化後，民調將迎接「賀錦麗蜜月」，因為她被廣泛報導，「相關回應多半是好的，至少在短期內會激勵民主黨及其盟友」，「這表示賀錦麗的民調可能追上或超越川普」。

法布里齊奧坦言，選舉航向「未知領域」，民主黨在距離選舉日不到四個月之際換將，加上川普13日遇刺，「考量各項事件的影響會在未來幾天內出現，並將持續一段時間，直到選情再次穩定」。

另據CBS在拜登退選前、於16日到18日訪問2247位選民的民調結果顯示，在可能投票選民假設賀錦麗對川普的民調中，賀錦麗以48%的支持率落後川普3個百分點。

賀錦麗普遍獲得女性選民、非裔選民和18歲到29歲的年輕選民青睞，分別領先川普5個、55個和25個百分點；在獨立選民方面，賀錦麗(43%)落後川普(54%)，但她在擁有大專院校學歷的白人選民中，則以51%略勝川普(48%)。