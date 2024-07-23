拜下賀上不到3天狂吸2.5億捐款 川普團隊投訴轉讓競選募款

拜登退選並支持賀錦麗(圖)參選總統吸引大批民主黨支持者捐款，不過川普團隊23日投訴拜登團隊轉讓募款經費有違法嫌疑。(路透)

自從拜登 總統21日宣布退選、交棒副手賀錦麗 ，民主黨 募款金額不到3天飆破2.5億美元；不過川普競選團隊也在23日正式向聯邦選舉委員會投訴，指控違反聯邦競選財務法。

華盛頓郵報報導，賀錦麗競選團隊23日上午表示，在拜登宣布退選的41小時內，已經募集超過1億美元，感謝110萬捐款人熱情相挺。另外，民主黨超級政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）也在拜登退選後24小時內，承諾挹注1.5億美元。

繼拜登6月底在首場電視辯論翻車後，部分金主團體決定扣留資金，不過拜下賀上似乎為主要金主和募捐人注入強心針，尤其在關鍵搖擺州的民主黨政治團體和非營利組織均出現大量捐款，有利於民主黨選情。

不過，民主黨準備將拜登競選總部結餘的9150萬美元轉移給賀錦麗，引發共和黨質疑違法。

衛報報導，川普陣營已經在23日正式向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）提出投訴，長達8頁的內容主張，拜登團隊將「拜登競選總統」更名為「賀錦麗競選總統」，並且轉移給賀錦麗團隊使用已經違法。

川普團隊的首席法律顧問沃瑞頓（David Warrington）在投訴書中提出，委員會禁止聯邦參選人保留未參與選舉的募款資金，「拜登競選2024年大選（Biden for President 2024）募款平台沒有適當退還或重新指定大選資金的意圖。這讓所有募得資金都成為多餘捐款」，並且要求委員會禁止拜登團隊轉讓經費給賀錦麗。

先前有知情人士透露，川普陣營將針對募款經費挑起法律戰，但是在23日最新動作中並未提起訴訟。

川普團隊的投訴是否會引起委員會關注仍未可知，不過此舉凸顯出，自從賀錦麗迅速成為民主黨最有力的總統提名人，川普陣營便極力打擊賀錦麗在選民和捐款人間形成的嶄新動力。