范斯獲提名後首度單飛造勢 猛轟賀錦麗「隱瞞拜登失能」

共和黨副總統候選人、參議員范斯22日在俄州與維州競選，這是他被提名後的第一次單獨造勢活動。(美聯社)

拜登總統宣布退選、支持副總統賀錦麗 (Kamala Harris)接棒後，共和黨副總統候選人范斯 (JD Vance)22日在家鄉俄亥俄州米德鎮(Middletown)首次個人造勢，猛烈批評賀錦麗明知拜登失能卻撒謊、質疑她的愛國之心，甚至號召「厭倦這一切」的民主黨 人加入共和黨。

綜合媒體報導，范斯在高中母校的演講言詞尖銳，直指賀錦麗、參院民主黨議員、媒體通通在撒謊。「每個看到拜登的人都知道他沒有能力勝任這份工作。三年來他們什麼也沒說，直到拜登變成他們的政治重擔。」

范斯也不齒賀錦麗接手總統候選人的過程。美聯社調查顯示賀錦麗已得到過半代表票，范斯認為就算是黨內最受歡迎的川普都乖乖跑完黨內初選流程、與對手競爭才出線，這才是民主的意義，而非像民主黨現在一樣「由一群億萬富翁、高階官員自己在煙霧繚繞的房間裡決定」。「事情不應這樣。這是對民主的威脅，而不是對共和黨的威脅，因為共和黨每天都在為民主而戰。」

范斯還批評賀錦麗談論美國時「沒有讚賞之情，而是帶著譴責」，「並非一切都是完美的，也永遠不會是完美的…但如果妳想領導這個國家，妳應該對此心存感激，但當我聽賀錦麗講話時，我從來沒有聽過她這麼說。」

除了攻擊賀錦麗，范斯也打家鄉牌，繼續分享有關他艱難童年和家庭的個人故事，「我愛這個小鎮，沒有它就沒有現在的我。」

范斯接下來到維吉尼亞州西邊的瑞德福(Radford)舉辦造勢晚會，自2008年以來每次總統大選該州皆由民主黨勝出，顯見拿下維州志在必得。

川普競選團隊打算在「鐵鏽帶」(Rust Belt)的密西根州、威斯康辛州和賓州派出范斯拉票，這些戰場州是民主黨能否守住白宮的關鍵，而范斯的藍領背景和民粹主義傾向，預計會在這些地方產生共鳴。不過范斯初出茅廬，離建立形象還有段路要走，有線電視新聞網(CNN)6月下旬的一項民調顯示大多數登記選民從未聽說過范斯或沒有任何看法，只有13%表示有好感、20%表示反對。