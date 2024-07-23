我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

賀錦麗也難敵川普？紐時：高齡非唯一問題 拜登2大包袱仍待解

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(右)與副總統賀錦麗。(路透)
拜登總統(右)與副總統賀錦麗。(路透)

紐約時報22日分析，即使賀錦麗出馬參選，要打敗川普還是不容易，最近幾項民調顯示，選民感到憂心的問題其實並不只是拜登年邁而已。

報導指出，絕大多數選民長期以來對賀錦麗並不青睞，截至目前為止，今年以來不論全國民調或決戰州民調，賀錦麗幾乎都落後川普。

紐約時報與謝納學院(Siena College)在賓州進行的最新聯合民調顯示，可能參加投票的選民當中，僅42%對賀錦麗持正面看法，對川普存正面看法的受訪者有46%。2020年大選之前的相同民調，51%受訪選民對拜登有正面看法。

從民調數字看來，賀錦麗迎戰川普將與2020年大選局勢不同，當時走溫和派路線的拜登獲得絕大多數選民喜愛，這次選舉將與電視辯論會舉行之前拜登與川普對決的局面差不多，也就是川普微幅領先，選舉勝敗將由極少數選民決定。這些選民可能是民調專家稱呼的「兩邊都討厭者」(double haters)，對兩位候選人都不喜歡。

對於推派民調支持度低的拜登與川普一較高下，許多民主黨人在一年之前並不擔心，認為絕大多數美國人是反對「讓美國再度偉大」(MAGA)主張的，更覺得即使拜登施政滿意度差，川普再度執政機會渺茫。直到今春，拜登團隊仍自我安慰認為，選舉決勝關鍵將是民主，拜登雖有缺點照樣能夠連任。

經濟與移民問題 選民最在乎

然而，民調顯示，選民認為拜登有許多弱點，其中許多與年齡無關，絕大多數選民認為國家走在錯誤方向，經濟、政治體制都已破碎，民眾為了財務狀況與移民問題感到擔憂，這兩項則是川普在民調當中的強項。民調結果一再反映，美國民眾渴望改變。

種種考驗讓拜登不能僅憑著民主與墮胎權就能贏得選舉，選情比2020年大選之前更加嚴峻，當時選民最關切的問題是疫情以及種族動盪。

報導指出，賀錦麗在某種程度上有助於滿足選民對改變的期盼，但她畢竟還是拜登政府的成員，背負著和拜登一樣的包袱，能否克服挑戰還有待觀察。

賀錦麗如果要克服挑戰，必須拿出樂觀、有希望的願景，並以具體可行的政策做為基礎，但她在2020年參選時，基本上卻沒能達到這些目標。

拜登 民調 川普

上一則

賀錦麗挺以色列、烏克蘭 對中立場兼顧對抗與合作

下一則

民調：賀錦麗仍小輸川普 7成民主黨人滿意換她接棒

延伸閱讀

沒有拜登的民主黨怎麼贏

沒有拜登的民主黨怎麼贏
內幕／傳黨內威脅拜登不退選就罷免 設局1事讓他自毀形象

內幕／傳黨內威脅拜登不退選就罷免 設局1事讓他自毀形象
加州州長紐森當不了賀錦麗副手？非關瑜亮 是卡在憲法

加州州長紐森當不了賀錦麗副手？非關瑜亮 是卡在憲法
拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗

拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

2024-07-18 17:33
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮