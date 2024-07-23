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搭檔賀錦麗？曼欽：選民不會想要76歲的副總統

記者顏伶如／綜合報導
曾為民主黨籍的獨立黨派聯邦參議員曼欽22日表態支持賀錦麗接棒拜登，競選2024總統。(美聯社)
曾為民主黨籍的獨立黨派聯邦參議員曼欽22日表態支持賀錦麗接棒拜登，競選2024總統。(美聯社)

誰來當賀錦麗的副手備受矚目，美聯社分析，同樣出身搖擺州或紅州的四位白人男性如今呼聲最高：肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)、北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)、亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)。

肯州為共和黨地盤，貝希爾自從去年在州長連任選舉打敗獲得前總統川普背書的對手卡麥隆(Daniel Cameron)之後，便被視為民主黨明日之星。46歲的貝希爾呼籲民主黨同僚效法他的勝利方程式，也就是把重點放在美國民眾日常切身議題上，例如薪資待遇較好的工作機會、平等教育及健保。

共和黨在北卡州享有優勢，但67歲的庫伯20年來6次贏得全州選舉，執政團隊與州議會聯手為北卡創造蓬勃經濟發展，2020年連任選舉得票率以4.5%領先，當時川普在北卡州勝出。

51歲的夏皮洛經常上電視為拜登總統的政策辯護並且抨擊川普。夏皮洛堅定支持保護墮胎權，2020年大選過後川普陣營提出訴訟挑戰選舉結果，法律攻防戰最後由夏皮洛勝出。

太空人出身的凱利在共和黨居多數的亞利桑納州建立溫和派的個人形象品牌，在亞州民調支持度勝過拜登，拜登2020年大選在亞州僅以2%得票率差距險勝川普。

今年稍早脫離民主黨後成為無黨籍的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)22日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，不會與副總統賀錦麗搭擋參加2024年大選。曼欽受訪時稱讚拜登總統樹立良好典範。

被問到是否可能與賀錦麗搭擋參選，76歲的曼欽受訪時說：「不會。」

曼欽指出：「這是新的世代，如今大家不會想要一個76歲的副總統了。」媒體報導傳出曼欽有意問鼎白宮，甚至可能回歸民主黨爭取提名。CNN記者詢問曼欽「選民會不會想要76歲的總統」，曼欽回答：「如果他覺得自己像50歲可能就行。」但他表示不會成為候選人。

曼欽 川普 北卡羅來納州

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