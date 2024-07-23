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賀錦麗爭取黨提名 1天募得8100萬 凸顯民主黨迅速團結

編譯陳韻涵／綜合報導
副總統賀錦麗22日在白宮接待NCAA的運動選手，她藉此機會稱頌拜登總統的政績超過別人兩任，這也是拜登21日宣布退選後，賀錦麗首次露面。(美聯社)
副總統賀錦麗22日在白宮接待NCAA的運動選手，她藉此機會稱頌拜登總統的政績超過別人兩任，這也是拜登21日宣布退選後，賀錦麗首次露面。(美聯社)

拜登總統退選後，指定副總統賀錦麗接棒後的頭24小時內，立即募得8100萬元，其他民主黨機構也大有斬獲，而民主黨超級政治行動委員會「未來前進」(Future Forward)獲得金主承諾1億5000萬元捐款。

紐約時報報導，賀錦麗競選團隊表示，賀錦麗宣布競選總統以來，在24小時內募得破紀錄的8100萬元，表示金主樂見賀錦麗擔任總統提名人。

賀錦麗競選團隊表示，首日累計88萬8000人捐款，其中60%的人在此次大選中首次捐款，團隊另與其他4萬3000人簽署定期捐款合約，但未公布這8100萬元是透過網站募集、小額捐款或主要金主的占比。

紐時分析民主黨的線上捐款平台ActBlue網站，結果顯示ActBlue在相同的24小時區間內，處理逾9000萬元資金；21日晚的某一小時，線上捐款湧入1150萬元。

大批資金湧入，凸顯民主黨迅速團結支持賀錦麗，這筆資金有助該黨重振競選活動；拜登6月底的辯論表現差勁後幾周，大金主紛紛扣住資金，讓競選活動面臨斷炊風險。

紐時指出，民主黨的重要進帳時間點分別是在21日晚及與「與非裔女性共贏」(Win With Black Women)支持團體的電話會議；賀錦麗團隊表示，「與非裔女性共贏」捐款160萬元。

21日成為ActBlue史上第三高的單日進帳，2020年9月最高法院自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)過世隔天，ActBlue經手約7350萬元，創下歷史新高；第二高的日期是拜登和前總統川普首次辯論後，恰逢關鍵募款截止日。

ActBlue的捐款金額22日又有斬獲，時至當天下午3時許已突破3000萬元；ActBlue處理所有線上捐款，包括對國會候選人及左傾非營利組織的捐款。

另據政治新聞網站Politico報導，民主黨超級政治行動委員會「未來前進」在拜登宣布退選24小時內，獲得金主的1億5000萬元捐款新承諾。

聯邦選舉委員會(FEC)文件顯示，截至6月底，「未來前進」手上有1億2200萬元資金。

「未來前進」資深助理在聲明中表示，「未來前進將持續確保川普再次落選，避免讓國民感受到危險後果。今年稍早，未來前進已預留2億5000萬元的電視和數位文宣費用。」

賀錦麗 民主黨 拜登

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