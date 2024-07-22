最新賭盤：64％→61% 川普獲勝機率微跌

在拜登總統退選後，博彩公司看好川普當選的機率達61%。(路透)

每日郵報(Daily Mail)報導，拜登 退選後，最新賭盤開出， 川普 獲勝機率為61%，比前一天下跌3個百分點。

PredictIt賭博網站指出，獲拜登支持出戰川普的副總統賀錦麗 勝選機率竄升11個百分點，但也只達38％。賭客判斷，她比一個月前拜登辯論大失利時，入主白宮的機率增加了12倍。

賭盤上出現的川普對手還有加州州長紐森和前第一夫人米雪兒‧歐巴馬等人。

由於記者和政治幕僚都不准投注，因此賭盤不能算是收集資料最齊全的選舉預測機構，不過賭盤經營者和投注客仍不失為可靠且準確的「預言家」。

期貨交易委員會一再試圖阻止PredictIt等政治賭盤的運作，唯獨這家賭盤網站仍遊走於法律邊緣，以「市場」研究的理由存在。

川普在2024年總統選舉的賭盤勝率，一開始就有-178，拜登宣布退選也只稍微動搖，到-156，也就是賭客下注的61％。上周賀錦麗可能替代拜登出戰川普消息傳出時，她的勝率是10比1，僅一成贏面。

不過，拜登自行宣布退選消息傳開，不到幾秒鐘，她的行情就大漲9個百分點，從上周竄升到17%。

行情變化最大的當然是拜登，從辯論後的48%暴跌到幾乎為零：100比1。儘管他已宣布不再當候選人，也已表明支持賀錦麗，PredictIt仍研判他有1%的機會連任成功。

Oddschecker.com上，有人買喜萊莉柯林頓的帳，說她當選總統的機率不是零，而是幾乎為零的100比1。PredictIt未把前第一夫人米雪兒列入賭盤，但她在Oddschecker.com的行情是+4300，比喜萊莉入主白宮的機會多了一倍。

密西根州長魏美桂(惠特默)在PredictIt上未列名，但在Oddschecker.com上為+6400，比米雪兒的機率還低。

紐森的行情未變，和20日一樣，為24比1。運輸部長布塔朱吉1%。