賀錦麗政見會是什麼？她支持墮胎權、稱移民系統問題要解決

副總統賀錦麗。（路透）

副總統賀錦麗 被視為可能代替拜登 成為民主黨總統提名人的人選之一，她在關鍵議題上的立場將受到兩黨和全國選民的審視。

賀錦麗從政經歷豐富，曾擔任舊金山地區檢察官、加州檢察長、參議員、總統候選人和副總統。以下是紐約時報對於賀錦麗在各議題立場的報導整理。

賀錦麗支持保護全國墮胎權的立法，與2022年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例被推翻之前的立場一致。

隨著保障墮胎權的判例被推翻，賀錦麗成為拜登競選活動中讓墮胎權持續獲得關注的核心人物。

擔任議員期間，她始終支持墮胎權，包括共同提出立法，禁止常見的州層級限制，如要求醫師進行特定的測試等。

作為2019年的總統候選人之一，賀錦麗主張過去曾違反羅訴韋德案限制墮胎權的州，在制定新的墮胎法律時應該接受所謂的預先清查，這些法律在生效前必須獲得聯邦批准；該提案隨著羅訴韋德案被推翻已經不再可行。

移民

解決拉丁美洲移民根源問題是賀錦麗身為副總統的其中一個任務，去年她宣布私營企業提供9億5000萬元支持中美洲社區的承諾；先前類似的承諾花費約30億元。

賀錦麗3月曾表示：「我們的立場非常明確，我想大部分美國人也是如此，我們的移民系統有問題，需要解決。」

氣候變遷

賀錦麗支持拜登政府應對氣候變遷的作法，包括為再生能源和電動車提供數千億元稅額減免和折扣的立法。

她在2020年的總統競選活動期間強調環境正義的必要，這一框架呼籲處理氣候變遷對貧窮社區和有色族裔負面影響的政策，之後在她擔任副總統期間也抱持相同的主張。

經濟政策

賀錦麗在今年的競選活動中宣揚拜登政府的經濟政策，包括基礎設施法、資助小型企業、「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)限制聯邦醫療保險(Medicare)胰島素花費的規定，以及學貸減免。

5月她指出，拜登政府對抗氣候變遷的政策也將透過在再生能源產業創造工作機會而帶來經濟利益。

擔任參議員期間，她提案為中低收入戶提供最高6000元的稅額減免，之後在競選總統期間也強調這一提案，作為解決收入不平等的一種方法。