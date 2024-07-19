我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

共和黨全代會亞裔身影 她是唯一台灣出身黨代表 盼川普止戰

特派記者張文馨／密爾瓦基報導
蔣筱妮(右)自認為是在台灣出生的中國人，也是全國代表大會上唯一台灣出身背景的黨代表。圖為她和另一位中國大陸出生的川粉Sunny(左)在全代會現場。(記者張文馨／攝影)
蔣筱妮(右)自認為是在台灣出生的中國人，也是全國代表大會上唯一台灣出身背景的黨代表。圖為她和另一位中國大陸出生的川粉Sunny(左)在全代會現場。(記者張文馨／攝影)

共和黨全代會在密爾瓦基舉行四天，場內場外穿梭的亞裔臉孔相對少數。在台灣出生、已經入籍17年的蔣筱妮抱怨非法移民造成問題，提到自己的兩兒子都在從軍，她既擔心俄烏戰爭擴大，也擔憂兩岸爆發衝突，希望川普上台後能擋下這些亂七八糟的事。

蔣筱妮自認為是在台灣出生的中國人，移民美國多年，自2016年起追隨川普， 並在喬治亞州組織各種活動為川普拉票，自2020年起成為喬治亞州黨代表，也是全國代表大會上唯一台灣出身背景的黨代表。

蔣筱妮和另一位中國大陸出生的川粉Sunny，在過去的選舉中自掏腰包，出錢出力打電話和挨家挨戶敲門拜訪，他們說，即便發生賓州槍擊案讓川普勝選機率增加，但還是要票票入匭才能確保勝果，亞裔雖然是少數，他們仍努力運作，正透過微信來相互督促拉票。

蔣筱妮提到非法移民大舉進入美國，他們辛苦申請成為公民，現在好像公民身分不值錢。

來自中國大陸的黨代表鄧龍代表紐約州出席，他說，川普在槍擊案的表現，顯示川普是很適任的世界級的國家領導人，也撐得起美國這個檯面，給其他國家元首樹立榜樣。

來自中國大陸的紐約州黨代表鄧龍(左)和劉錫樞(右)。(記者張文馨／攝影)
來自中國大陸的紐約州黨代表鄧龍(左)和劉錫樞(右)。(記者張文馨／攝影)

鄧龍說，川普2020年在疫情爆發期間，發表仇視亞裔的言論，帶動全美風氣，他當時就寫信給川普，而川普事後也在活動承認美國亞裔是構成美國文化的一環，呼籲要保護他們，自此之後仇視亞裔的氛圍就慢慢轉淡。

鄧龍表示，民主黨把國家帶歪，加州和紐約地區出現「零元購」，微罪不罰導致像他們這些開超市的老闆，面對搶劫求助無門；加上民主黨政府一直發福利，讓企業主招工困難，這次他站出來支持共和黨希望國家能重回正軌。

另一位紐約黨代表，也是來自中國大陸的劉錫樞自認川粉，他說，美國需要正能量領導人，現在世界戰火紛飛，相信川普做了總統會把國家帶回正常與和平，經濟會更好。

台灣出生的林主全，正在參加夏威夷州聯邦參議員共和黨黨內初選，他說，現在社會氛圍已經轉變，大家都關心當下發生什麼事，美國是民主社會，無需透過戰爭或政治暴力才能推動改變，美國能自由選舉下一屆總統。

台灣出生的林主全，正在爭取夏威夷聯邦參議員共和黨黨內初選。(記者張文馨／攝影)
台灣出生的林主全，正在爭取夏威夷聯邦參議員共和黨黨內初選。(記者張文馨／攝影)

路過場外的還有身著越南傳統服飾奧黛(Ao Dai)的女士，她們的奧黛有美國國旗或川普照片的元素，自稱從加州追到威斯康辛，追著川普各州跑，表現對川普的支持；其中一位女士強力支持川普，甚至有上百件「川普奧黛」。

越南裔美國人自掏腰包全美追隨川普，參加競選造勢活動。(記者張文馨／攝影)
越南裔美國人自掏腰包全美追隨川普，參加競選造勢活動。(記者張文馨／攝影)

川普 亞裔 非法移民

上一則

從敗將到黨內英雄 川普如何再次完全掌控共和黨？

下一則

拜登又出糗 受訪忘了國防部長奧斯丁名字：呃…黑人

延伸閱讀

直播 川普：全國統一的最佳方法 撤銷我刑事案件

直播 川普：全國統一的最佳方法 撤銷我刑事案件
川普全代會壓軸演說 回顧暗殺事件嘆「原本恐怕無法出席」

川普全代會壓軸演說 回顧暗殺事件嘆「原本恐怕無法出席」
川普周五將和澤倫斯基通電話 「全歐就在等這一刻」

川普周五將和澤倫斯基通電話 「全歐就在等這一刻」
槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登

槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元