我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登若退選將重推候選人 8成黨員認應由賀錦麗代打

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

拜登若退選將重推候選人 民調：8成黨員認應由賀錦麗代打

記者顏伶如／即時報導
副總統賀錦麗。(美聯社)
副總統賀錦麗。(美聯社)

根據民主黨黨章規定，如果拜登總統在獲得民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)正式提名之前自動退選，3900多名黨代表將開會並舉行第一輪投票，拿下絕大多數票的人選將成為民主黨總統候選人。如果無人取得絕大多數票，則將由700多名超級代表(superdelegates)表決選擇候選人，4600多名黨代表將持續投票直到某位人選取得絕大多數票。

依照原訂行程，拜登將在全國代表大會之前的視訊唱名表決中，正式獲得民主黨提名為2024年總統候選人。如果拜登在獲得正式提名之前便早一步主動宣布退選，或者正式獲得提名之後全國選票上的民主黨候選人出現空缺，民主黨黨章對於應該如何因應都有規定。

國家廣播公司(NBC)分析，值得注意的是，如此空前狀況若果真出現，民主黨可能針對候選人的替代人選規定展開投票。新規在全代會通過之後，不同州的州法可能讓某些選票替換拜登變得複雜。

倘若民主黨提名程序已經完成，民主黨黨章允許的三種候選人替換狀況為：候選人請辭、死亡或不能視事。民主黨全代會主席將與民主黨國會領袖、民主黨州長協會(Democratic Governors Association，DGA)領袖開會討論替換人選，然後交付民主黨全國委員會(Democratic National Committee)全體成員表決。

經濟學人(Economist)與YouGov民調機構18日公布最新聯合民調顯示，如果拜登退選，79%民主黨員認為應由副總統賀錦麗上場代打。

受訪的民主黨人士當中約有28%表示，賀錦麗迎戰川普的勝算比拜登親自出馬還高，約有32%受訪民主民眾說，賀錦麗迎戰川普的勝利機率與拜登出馬差不多，另外24%受訪民主黨人則說，民主黨改推賀錦麗上場的勝利機會低於拜登。

這項民調當中，51%受訪選民說拜登絕對應該退選或讓位給其他民主黨人選角逐白宮。

民主黨 拜登 賀錦麗

上一則

退選？拜登最快本周決定 歐巴馬：連任愈來愈渺茫

下一則

直播 川普遇刺後首演說 將接受共和黨提名 共和黨全代會掀高潮

延伸閱讀

壓力山大的拜登「接近決定退選」 傳周一前出局

壓力山大的拜登「接近決定退選」 傳周一前出局
拜登可能退選？同黨參議員：他正在為美做最佳打算

拜登可能退選？同黨參議員：他正在為美做最佳打算
回應籲退選聲浪 白宮：拜登有信心繼續領導盟友夥伴

回應籲退選聲浪 白宮：拜登有信心繼續領導盟友夥伴
華郵：歐巴馬告訴盟友 拜登勝選機會已大幅減少

華郵：歐巴馬告訴盟友 拜登勝選機會已大幅減少

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌
專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸