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川普17歲孫女上台拉票 全代會上大讚爺爺是「親切有愛」

編譯徐榆涵／即時報導
年僅17歲的川普孫女凱伊17日首度替爺爺站台發表演說。(歐新社)
年僅17歲的川普孫女凱伊17日首度替爺爺站台發表演說。(歐新社)

共和黨全國代表大會（RNC）第三晚請來特別嘉賓，年僅17歲的川普孫女凱伊（Kai Trump）替爺爺站台發表演說，稱媒體讓川普看起來像變了一個人，但對她來說，川普就是個普通的爺爺，「是一個親切、有愛的爺爺」，一心想讓美國再次偉大。

凱伊是川普10名孫子女中最年長的一位，也是長子小唐納（Donald Trump, Jr.）的寶貝千金，外型相當亮眼，17日在父親的鼓勵下，首次登台替爺爺打氣。

凱伊表示，「對我來說，他只是一個普通的爺爺。他趁我們爸媽不注意的時候塞給我們糖果和汽水，他總是想知道我們在學校表現如何。當我登上榮譽榜時，他會印出來然後秀給他朋友看並為我感到驕傲。」

凱伊說，川普即使自己身陷官司，也相當關心她，總是鼓勵她成為最成功的人，雖然設定的標準很高，但也許有一天會追上他。並稱雖然很多人和媒體，總讓川普面臨地獄般的折磨，或是用惡毒言語評論他，但他始終屹立不搖，稱「爺爺，你是榜樣，我愛你！」

凱伊強調，媒體讓爺爺看起來變了一個人，但她了解川普，「是一個親切、有愛的爺爺」，一直在為了讓美國再次偉大而努力奮鬥。而川普在台下微笑著聆聽，臉上流露出驕傲與溺愛的神情。

凱伊是川普長子小唐納的寶貝千金，外型相當亮眼。(歐新社)
凱伊是川普長子小唐納的寶貝千金，外型相當亮眼。(歐新社)

川普 小唐納 共和黨

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