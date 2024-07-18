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川普死裡逃生 激出全代會「慶典」狂熱 川粉右耳貼紗布相挺

特派記者張文馨、編譯潘勛／綜合報導
川粉於共和黨全代會上在右耳貼上紗布，向川普大難不死致意。（特派記者張文馨／攝影）
川粉於共和黨全代會上在右耳貼上紗布，向川普大難不死致意。（特派記者張文馨／攝影）

前總統川普13日遇刺但僅受輕傷，讓本屆共和黨全國代表大會電流刺激般改形換貌，由原本行禮如儀的政治活動，變得洋溢宗教熱情及歡慶氣氛，而且與會者日漸相信，11月選舉共和黨必將取得全面大勝。

華爾街日報(WSJ)17日報導，對很多川普「信眾」而言，他遇刺但奇蹟般僅受小傷，可謂最新證據，顯示他們的英雄川普刀槍不入，返回白宮是必然的事。

共和黨全代會，連日都有人在右耳上貼上紗布，模仿川普中彈後的造型，堪稱本屆大會現場最奇特的景觀。至於因暗殺未遂而生出來的周邊產品，也立即上架熱賣。

來自坦帕市一名與會者自製T恤，印上川普遇刺而臉上浴血、仍握拳高喊戰鬥的圖片，然後寫有「彈劾、被捕、起訴、中槍，仍屹立不倒」的字樣。製作者布羅(Forgiato Blow)自稱是「死忠川普支持者」，他表示這一些事川普都習慣了，反川人士多年來想搞掉川普，但他們認為能傷到川普的東西，反而讓川普得到選票；起訴、挨槍子兒都讓選民更願投票給川普。

本屆共和黨全代會場絕不沈悶、嚴肅，反而充滿歡慶的氛圍，黨代表及議員們辦很多輪雞尾酒派對、豪華接待會；這些聚會在一般的全代會上都固定舉辦沒錯，但今年很獨特的是情緒昂揚，幾近於神聖；共和黨人歸功於上天介入，才讓川普遇刺而倖存，眾人爭著由歷史找類比，來形容川普的「英勇」。

聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)表示，子彈就差一絲絲距離，讓這次大會由悼念追思變成全國大團結；川普因「天命、上帝的恩典」倖存下來，很多與會人士都有這種感受。

愛阿華州黨代表團16日在密爾瓦基辦活動，一名共和黨全委會委員史考特(Tamara Scott)把川普13日右耳中彈仍舉手揮拳的照片，比擬成二戰末尾，美軍陸戰隊打下日軍盤踞的硫磺島，然後擎起國旗的經典照片，他表示「兩者很相像」。

共和黨聯邦眾議員班克斯(Jim Banks)這次競選聯邦參議員，他表示全代會的氣氛之狂熱，超出想像，川普即將一面倒大勝，現在他是偶像，可能超越總統或僅僅是總統候選人。

川普連日晚間抵達密爾瓦基會場，都受到如雷喝彩；聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)形容川普右耳包著繃帶進入會場，自己從未在政壇瞧過類似的光景，「簡直不像在人間了，對吧？」

川粉於共和黨全代會上在右耳貼上紗布，向川普大難不死致意。（特派記者張文馨／攝影）
川粉於共和黨全代會上在右耳貼上紗布，向川普大難不死致意。（特派記者張文馨／攝影）
川粉於共和黨全代會上在右耳貼上紗布，向川普大難不死致意。（特派記者張文馨／攝影）
川粉於共和黨全代會上在右耳貼上紗布，向川普大難不死致意。（特派記者張文馨／攝影）

川普 共和黨 眾議員

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