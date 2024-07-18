「我不想聽廢話」拜登視訊溫和派議員 氣氛緊張

拜登17日到搖擺州內華達州賭城造勢，沒想到傳出確診新冠，提前結束行程回到德拉瓦州家裡自主隔離。（路透）

拜登 總統上周末與眾院民主黨 溫和派開視訊會議，席間氣氛緊張；拜登怒斥資深議員，其他議員指控拜登沒有準備，聽不懂他在回答什麼。

這場視訊會議13日在前總統川普在賓州遇刺前約一小時進行，拜登與近100名溫和派與進步派成員會談，許多人關切拜登能否勝選。

根據ABC News報導，消息人士透露，拜登遲到30分鐘才出現，成員對拜登的表現、缺乏策略及對預期問題的準備感到失望。

一名與會民主黨眾議員表示，拜登沒有準備好就回答問題，他給出「閒聊式的回應」，沒有精確回答問題或減輕眾人的憂慮。

科羅拉多州民主黨籍克勞(Jason Crow)13日在視訊會議上告訴拜登，選民擔心他的體力和精神，尤其是在世界舞台上的表現，卻遭拜登痛斥。

克勞曾在陸軍第82空降師及第75遊騎兵團服役，曾派駐伊拉克和阿富汗；拜登知道，克勞與他腦癌逝世的長子波‧拜登(Beau Biden)同樣獲得銅星勳章(Bronze Star)，但他仍斥責克勞說：「你沒有重建北約」。

瞭解該場會議消息的兩位人士透露，當克勞反駁拜登時，雙方發生爭執；拜登認為，北約領袖支持他。克勞則告訴拜登，他需要明白，選民並不這樣認為。

拜登一度告訴克勞，「我不想聽那些廢話」，若克勞想離開就請便。

克勞回應稱，他不想背棄拜登，這就是他來開會的原因，但憤怒的拜登繼續說，他本來就該這麼做。

另外，賓州民主黨眾議員胡樂涵(Chrissy Houulahan)也告訴拜登，她憂慮拜登失去賓州選民的支持。拜登反駁說他不相信，胡樂涵說她做了民調 ，結果就是這樣。

另一名與會眾議員表示，當天開會情況「令人心碎」，拜登「看起來隨時都可能睡著」，除非他被其他民主黨議員的批評激怒。

消息人士透露，拜登在會議開始時，引用對他有利的民調，但很快拒絕接受指他落後的民調結果。

該人士形容，那宛如「錯覺」，「每當其他人提出民調結果時，他都會忽略」，「這不僅是看法分歧，且讓人難堪」。