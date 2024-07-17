川普拔樁 卡車司機工會現身共和黨全代會 挺川意味濃

國際卡車司機兄弟會主席奧布萊恩15日晚上在共和黨全國大會上發言，受到矚目，雖沒直接表明支持川普，但挺川普之意已呼之欲出。(美聯社)

拜登 總統的競選連任努力極有可能會遭遇嚴重挫敗，對其選情至關重要的國際卡車司機兄弟會(International Brotherhood of Teamsters)11月大選可能不再支持他。工會主席奧布萊恩(Sean O'Brien)15日晚上在共和黨全國大會上發言，但沒有表明支持川普 ，只是感謝對方讓他參加大會，但挺川普之意已呼之欲出。

奧布萊恩表示數月前要求在共和黨全國委員會和民主黨 全國代表大會上發言，川普及共和黨迅即打門大門，川普更有勇氣邀請他發言。

奧布萊恩稱讚揚川普的頑強，並抨擊華盛頓的一些政策傷害了勞工階級的利益。他也稱讚川普的競選搭檔范斯是一位「真正關心勞工」的議員。

不過他15日晚當著出席會場的川普之面，在大會上表示「我們還沒有決定支持任何人或任何政黨」。

擁有130萬名會員的卡車司機工會於1903年成立，近年來一直支持民主黨總統候選人，由歐巴馬、喜萊莉·柯林頓乃至2020年拜登都如是，為拜登入主白宮發揮了重要作用。工會成員包括卡車運輸、製造業、辦公室工作等許多行業的工人。

然而路透引述消息人士說，工會領袖今年可能選擇不支持任何一方，預計在未來幾周做出最後決定，若然最終決定不支持拜登，對他爭取連任將是重大挫折。

消息人士指，工會也不大可能轉而支持共和黨的川普，由於工會內部分歧加深，最後結果可能是索性不支持任何一方，這將是1996年以來的首次。

拜登團隊曾理所當然認為工會會繼續支持拜登，並將工會的高層視為支持者，然而近幾個月民主黨與卡車司機工會關係不斷惡化。消息指，工會主席奧布萊恩(Sean O'Brien)希望在總統辦公室與拜登討論勞工議題，但遭到拒絕。白宮沒有回應置評請求。

此外，最近不少聲音質疑拜登是否適合競選連任，這些因素也觸動到工會部分領袖的情緒。

工會發言人德尼茲(Kara Deniz)表示，目前還沒有做出最後決定，任何相關報導都是揣測。

但到現在民主黨仍未安排他出席及發言，熟悉民主黨大會規畫的人士說，尚未就相關規畫做出最終決定。