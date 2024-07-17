川普拔樁 卡車司機工會現身共和黨全代會 挺川意味濃
拜登總統的競選連任努力極有可能會遭遇嚴重挫敗，對其選情至關重要的國際卡車司機兄弟會(International Brotherhood of Teamsters)11月大選可能不再支持他。工會主席奧布萊恩(Sean O'Brien)15日晚上在共和黨全國大會上發言，但沒有表明支持川普，只是感謝對方讓他參加大會，但挺川普之意已呼之欲出。
奧布萊恩表示數月前要求在共和黨全國委員會和民主黨全國代表大會上發言，川普及共和黨迅即打門大門，川普更有勇氣邀請他發言。
奧布萊恩稱讚揚川普的頑強，並抨擊華盛頓的一些政策傷害了勞工階級的利益。他也稱讚川普的競選搭檔范斯是一位「真正關心勞工」的議員。
不過他15日晚當著出席會場的川普之面，在大會上表示「我們還沒有決定支持任何人或任何政黨」。
擁有130萬名會員的卡車司機工會於1903年成立，近年來一直支持民主黨總統候選人，由歐巴馬、喜萊莉·柯林頓乃至2020年拜登都如是，為拜登入主白宮發揮了重要作用。工會成員包括卡車運輸、製造業、辦公室工作等許多行業的工人。
然而路透引述消息人士說，工會領袖今年可能選擇不支持任何一方，預計在未來幾周做出最後決定，若然最終決定不支持拜登，對他爭取連任將是重大挫折。
消息人士指，工會也不大可能轉而支持共和黨的川普，由於工會內部分歧加深，最後結果可能是索性不支持任何一方，這將是1996年以來的首次。
拜登團隊曾理所當然認為工會會繼續支持拜登，並將工會的高層視為支持者，然而近幾個月民主黨與卡車司機工會關係不斷惡化。消息指，工會主席奧布萊恩(Sean O'Brien)希望在總統辦公室與拜登討論勞工議題，但遭到拒絕。白宮沒有回應置評請求。
此外，最近不少聲音質疑拜登是否適合競選連任，這些因素也觸動到工會部分領袖的情緒。
工會發言人德尼茲(Kara Deniz)表示，目前還沒有做出最後決定，任何相關報導都是揣測。
但到現在民主黨仍未安排他出席及發言，熟悉民主黨大會規畫的人士說，尚未就相關規畫做出最終決定。
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